Jose Domingo rinde homenaje a la escena musical que surgió en los 70 en la Serra de Tramuntana, principalmente en Deià

Es uno de los autores más singulares del panorama nacional, un músico inclasificable que bebe del Mediterráneo y abraza la psicodelia, el flamenco, la copla o el rock con una facilidad que muchos quisieran para sí. Hablo de Jose Domingo, nacido en Girona y residente en Mallorca desde hace décadas, que vuelve con Bajo este sol, primer adelanto de un nuevo disco que llevará por título Ses dones d’aigua, en el que resonarán los ecos de la escena mallorquina que surgió durante los años 70 en la Serra de Tramuntana.

Con Bajo este sol Jose Domingo presenta un luminoso single donde una ximbomba resuena rítmica sobre las olas del mar. En la orilla de una cala mediterránea brota esta canción como un rayo de luz psicodélico, de pulso folk y ecos ácidos bajo el sol. Una confesión y una mentira al oído de un amor de verano.

El disco Ses dones d’aigua será publicado en abril-mayo de este año por el sello londinense Wonderfulsound. Ha sido grabado en La Porta Cósmica de Palam Studios (Palma), con la producción artística de Jose Domingo, Púter y Mané Capilla, y cuenta con la colaboración de destacados músicos como Juanmi Bosch, Nev Cottee, Roberto Cubero, Jaume Reus, Alex García Amat, Pep Toni Ferrer, Gerard Armengol o Alex Sancho. Está masterizado por Gary Scully.

Un homenaje al Deià de los años 70

El nuevo disco suena brillante y libre, y en él se funden de manera natural folk ácido, psicodelia y jazz con la raíz mediterránea que siempre le ha caracterizado. Sirve también como homenaje a la escena que surgió en los años 70 en la Serra de Tramuntana, principalmente en Deià, donde se refugiaron artistas como Kevin Ayers, Robert GravesDaevid Allen o Robert Wyatt, mezclándose con hippies y artistas como Pau Riba, Pep Laguarda y Joan Bibiloni, provocando una explosión creativa que dio como fruto a grupos como Gong o Soft Machine y álbumes tan mágicos e irrepetibles como Brossa d’ahir.