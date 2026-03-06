El futuro bar Pesquero, entre los candidatos de ARCA a destructor del patrimonio de Mallorca
La asociación proteccionista también ha seleccionado la carencia o falta de actualización de los catálogos de patrimonio y la falta de actuación diligente en Son Busquets, el castillo de Alaró y el castillo de San Carlos
La asociación proteccionista ARCA ha seleccionado tres candidatos al Premio a la Destrucción del Patrimonio en Mallorca y el próximo lunes elegirá al ganador en el transcurso de su tradicional cena anual.
El primer candidato es la Autoridad Portuaria de Balears por el proyecto de futuro bar Pesquero, debido a que no tiene "ningún criterio de respeto por el valor patrimonial de su entorno, ya que está justo delante de la Llotja de Palma, el paseo Sagrera y el Consolat de la Mar, y con la Catedral de fondo.
El Pesquero
ARCA lamenta que la Autoridad Portuaria ha dado como ganador del concurso por la nueva licitación del bar Pesquero un proyecto que tiene un gran y negativo impacto paisajístico. "El único criterio de selección por parte de APB ha sido la ganancia económica, lo que nos parece lamentable", critican.
Catálogos de patrimonio
Los catálogos de protección de Patrimonio actualizados en pueblos y ciudades de Mallorca son la herramienta más eficaz de protección. De hecho, el Plan Territorial obliga a que existan y "aún así todavía hay pueblos que no tienen y muchos otros que están obsoletos por falta de actualización, como es el caso de Palma. La ausencia de catálogos actualizados, pone en riesgo a gran parte de nuestro Patrimonio", según advierten.
Falta de diligencia del Gobierno
El Gobierno central es otro de los candidatos por su falta de diligencia en la gestión y protección de Son Busquets, Castell d'Alaró y Castell de Sant Carles.
Como afirma ARCA, "resulta desesperanzadora la insensibilidad del Gobierno en materia de Patrimonio si nos fijamos en estos tres casos de especial protagonismo en el último año. Son Busquets sigue sin tener un Plan Especial que permita preservar las construcciones y la creación de nuevos equipamientos y vivienda. El Castell d'Alaró sigue sin tener una solución definitiva y el Castell de Sant Carles puede recibir la agresión de una fábrica de reciclaje de residuos bajo sus muros sin que Cultura del Estado mueva un dedo para evitarlo".
