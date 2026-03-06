Es Baluard amplía su colección con la adquisición de obras en la feria ARCO y donaciones

El museo de arte contemporáneo Es Baluard ha ampliado su colección con cinco obras adquiridas en la feria ARCO 2025 y otras tantas donaciones, todas ellas aprobadas recientemente por su comisión de adquisiciones. Así, la institución incorpora creaciones de Damaris Pan, Valeria Maculan, Fermín Jiménez Landa, Belén Rodríguez, Ana Laura Aláez, Bernardí Roig, André Butzer y Sandra Cinto.

'Kasuri II', de Belén Rodríguez / .

David Barro, director de Es Baluard, destaca la presencia activa del museo en ARCO y el apoyo a las galerías de Baleares que participan en esta feria de Madrid. Ejemplo de ello es la adquisición a Fermay de la obra Contra la locura, la inocencia de los actos de la artista vasca Damaris Pan, cuyo trabajo forma parte de las colecciones de la Fundación ARCO, Artium Museoa o Fundació La Caixa. La pintura adquirida es “intrigante e irónica, con la que logra desbordar la dicotomía entre figuración y abstracción y adentrarse en el terreno de lo paradójico”, señala Es Baluard.

En Florit/Florit se ha adquirido El Nadador, de Fermín Jiménez Landa, artista que estuvo presente en la última Nit de l’Art y que trabaja distintas disciplinas. En este caso, parte de una película donde el protagonista decide volver a casa nadando por las piscinas que se encuentra a su paso, acción que repite el artista.

Es Baluard también ha comprado a la Galeria Jorge López Llengua de foc-parlantes, una instalación textil de Valeria Maculan para la que contó con tejidos Bujosa y las voces de la coral de la UIB, obra producida para la Biennal B. Se trata de unos trajes, acompañados por una serie de máscaras de madera cuyas bocas adoptan la forma de megáfonos, diseñadas para proyectar la voz, pueden ser activados mediante una acción coral, indica el museo en una nota.

A propuesta de la sevillana galería Alarcón Criado, Es Baluard Museu ha adquirido Kasuri II de Belén Rodríguez, una obra compuesta por telas industriales y orgánicas teñidas con tintes naturales.

Obra de Valeria Maculan. / Carmen Verdú

La Galería Pelaires es una de las veteranas en ARCO y allí ha llevado obra de Ana Laura Aláez, artista en Bilbao y residente en Mallorca que ha expuesto en Es Baluard y cuyo trabajo puede verse en el Reina Sofía. En este caso, el museo ha adquirido Yo no soy yo, de bronce y acero, “de pequeño tamaño pero rotunda y poderosa”.

A estas adquisiciones en ARCO hay que sumar una donación del artista alemán André Butzer, dos de la brasileña Sandra Cinto y otras dos del artista mallorquín Bernardí Roig.

Es Baluard incorpora a su colección Sin título, una pintura de grandes dimensiones (202 x 321 cm), de André Butzer, pintor “explícitamente expresionista, para el que el acto de pintar está indisolublemente ligado a la experiencia (la vida, la muerte, la sociedad de consumo o el entretenimiento de masas), hasta el punto de que uno se convierte en un autorreflejo del otro en un paradigma cíclico aparentemente interminable”, destaca el museo. Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Thyssen Bornemisza, la Taschen Collection de Cologne; la del Art Institute of Chicago; o la Nationalgalerie / Hamburger Bahnhof –Museum für Gegenwart, Berlín.

Sandra Cinto, que expuso recientemente en Es Baluard, ha donado una gran escultura, de más de cuatro metros de largo y en la que es posible sentarse, así como un libro pintado con un paisaje, piezas a las que se suma el depósito de una obra site-specific, ubicada en las terrazas exteriores del museo, una fuente realizada en colaboración con el artesano mallorquín Pere Coll.

Bernardí Coll ha donado dos vídeos, Joie de vivre (2018) y El último baño de Acteón (2021), con los que se actualiza su trabajo realizado hasta la fecha en el campo de la imagen en movimiento.