La artista Ela Fidalgo y el galerista Marc Bibiloni, premiados en Madrid

Los mallorquines Ela Fidalgo, artista, y Marc Bibiloni, galerista, han sido premiados en la décima edición de CAN Art Fair Madrid, feria dedicada al nuevo arte contemporáneo que empezó ayer jueves y se prolongará hasta este domingo.

Prestigiosas colecciones, instituciones y fundaciones participan en CAN Art Fair Madrid 2026, entregando premios de adquisición y residencia. Entre los galardonados figuran Fidalgo y Bibiloni, en la categoría de Premio de Adquisición Colección Studiolo, por Sistema blando 3. Todavía aquí.

Otros premiados han sido Nieves Álvarez (Premio de Adquisición y Residencia Preuss Collection x Better Go South), Claudia Pastomas (Premio de Residencia Collegium) y Yutaro Inagaki (Premio de Adquisición Mardel), entre muchos otros.

Ela Fidalgo lleva desde 2016 centrando su carrera en las artes plásticas. Su trabajo incluye pintura, escultura e instalación. En sus pinturas da forma a emociones que se manifiestan desde su universo lleno de interrogantes sobre el comportamiento humano. En 2025 convirtió el Casal Solleric en un verdadero espacio público con el proyecto Habitar el conflicto.

Marc Bibiloni, por su parte, está al frente de una galería homónima situada en Madrid que aspira a ser más que un simple espacio expositivo: quiere ser una plataforma para la exploración artística de vanguardia y un puente entre las escenas artísticas nacionales e internacionales.