Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protección de datos contenedoresAtropello motoristaCondena Rafa MirXisca Mir Més per MallorcaTaller feminista Marina Marroquí
instagramlinkedin

La artista Ela Fidalgo y el galerista Marc Bibiloni, premiados en Madrid

Ambos han sido galardonados en la décima edición de la feria CAN Art Fair Madrid

Los mallorquines Ela Fidalgo y Marc Bibiloni, premiados en Madrid

Los mallorquines Ela Fidalgo y Marc Bibiloni, premiados en Madrid

Gabi Rodas

Palma

Los mallorquines Ela Fidalgo, artista, y Marc Bibiloni, galerista, han sido premiados en la décima edición de CAN Art Fair Madrid, feria dedicada al nuevo arte contemporáneo que empezó ayer jueves y se prolongará hasta este domingo.

Prestigiosas colecciones, instituciones y fundaciones participan en CAN Art Fair Madrid 2026, entregando premios de adquisición y residencia. Entre los galardonados figuran Fidalgo y Bibiloni, en la categoría de Premio de Adquisición Colección Studiolo, por Sistema blando 3. Todavía aquí.

Otros premiados han sido Nieves Álvarez (Premio de Adquisición y Residencia Preuss Collection x Better Go South), Claudia Pastomas (Premio de Residencia Collegium) y Yutaro Inagaki (Premio de Adquisición Mardel), entre muchos otros.

Ela Fidalgo, a la izquierda

Ela Fidalgo, a la izquierda / .

Ela Fidalgo lleva desde 2016 centrando su carrera en las artes plásticas. Su trabajo incluye pintura, escultura e instalación. En sus pinturas da forma a emociones que se manifiestan desde su universo lleno de interrogantes sobre el comportamiento humano. En 2025 convirtió el Casal Solleric en un verdadero espacio público con el proyecto Habitar el conflicto.

Noticias relacionadas

Marc Bibiloni, por su parte, está al frente de una galería homónima situada en Madrid que aspira a ser más que un simple espacio expositivo: quiere ser una plataforma para la exploración artística de vanguardia y un puente entre las escenas artísticas nacionales e internacionales.

TEMAS

  • Madrid
  • Cultura
  • espacio
  • arte contemporáneo
  • Feria
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  3. Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
  4. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  5. Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
  6. Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
  7. Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI
  8. Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma

La artista Ela Fidalgo y el galerista Marc Bibiloni, premiados en Madrid

La artista Ela Fidalgo y el galerista Marc Bibiloni, premiados en Madrid

VÍDEO | Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

Bicipalma se expande al litoral: Cort instalará estaciones en el Passeig Marítim y en la Platja de Palma

Bicipalma se expande al litoral: Cort instalará estaciones en el Passeig Marítim y en la Platja de Palma

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

Un total de 139 ciudadanos de Baleares siguen atrapados en Asia y Oriente Próximo por el cierre del espacio aéreo en plena guerra en Irán

Un total de 139 ciudadanos de Baleares siguen atrapados en Asia y Oriente Próximo por el cierre del espacio aéreo en plena guerra en Irán

El futuro bar Pesquero, entre los candidatos de ARCA a destructor del patrimonio de Mallorca

El futuro bar Pesquero, entre los candidatos de ARCA a destructor del patrimonio de Mallorca

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal
Tracking Pixel Contents