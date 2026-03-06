10 claves para interpretar a Daniel y la Quartet de Baño Band

Daniel Soler, Toni Pastor, Pep Estrada y Diego Ferral reflexionan sobre las claves de un grupo que sacudió la escena musical de los años 90, Daniel y la Quartet de Baño Band. Agotadas las entradas para su primer concierto, programado para el 27 de marzo en La Movida, acaban de anunciar una nueva fecha, en la misma sala el día 28, a las 21.00 horas.

1. La amistad

“Lo más importante. Tampoco nos vemos mucho, pero nos queremos mucho. Antes sí quedábamos más pero da igual que pase el tiempo, hemos compartido tantas cosas que da igual si no nos vemos. La amistad siempre estará ahí”.

2. El regreso

“A ver si montamos algo, me decían ellos de vez en cuando”, confiesa Daniel. “No tengo ganas, me estresaré, no puedo, contestaba él”, aclara Toni Pastor. “Eres un neuras”, le suelta Diego Ferral. “Yo ahora estoy muy feliz, y no quería líos, de si esto irá bien o no irá bien. Les pedí si les apetecía, y ya está. La premisa es pasárselo bien, de ahí lo de buscar salas pequeñas. Empezamos con dos conciertos en La Movida, y luego ya veremos. No sabemos cuánto va a durar esto. La excusa para volver a montar Daniel y la Quartet de Baño Band han sido mis 35 años en la música. Cuando toqué con Toni en el Teatre del Mar las pasadas navidades me vine arriba. Aquello fue brutal, ¡la gente estaba con unas ganas de escuchar Daniel Higiénico con música!”, afirma el cantante entre risas.

Daniel y la Quartet de Baño Band reaparecerá con dos conciertos en La Movida / .

3. Los últimos conciertos, diez años atrás

“La última vez que actuamos fue en el Teatre Principal de Palma, con un ‘sold out’, luego estuvimos en s’Embat, y el último de todos en Marratxí… Ahí decidí que no podíamos seguir dando conciertos en escenarios que se caen. No quería eso, yo quiero hacer cosas chulas, con un buen equipo y cobrando bien. A mí me gustaría que nos contratara alguien, que nos dijera: ¿cuánto vale el grupo?”, subraya Daniel. “Siempre es interesante tocar en un escenario grande, con una buena iluminación, pero yo a ti te he visto cantar con el palo de una fregona, al no haber pie de micro”, le corrige Pep Estrada. ¿Actuarían en el Mallorca Live? “Si nos pagan, sí”. ¿Cuál es el caché? “Aun no lo sabemos, pero bastante”.

4. Los orígenes

“El nombre de Daniel y la Quartet de Baño Band salió en el desaparecido bar S’Ombra, donde yo hice mi primera actuación, en febrero del 90. ¿Cómo se reclutaron los primeros músicos? Fue Toni Reynés quien me montó una encerrona en su local. Ahí estaban Jaume ‘Trotsky’, Pere ‘Blues’, Luigi y Hans van Rosmalen. Cuando llegué al local me soltó: venga, vamos a ensayar. ¿Qué, le dije yo? Así nació el grupo”, recuerda Daniel.

5. Los que ya no están y los nuevos

“Jaume ‘Trotsky’ fue el que más duró de aquella primera formación, y luego llegó Hugo. A Hugo Sócrate fui a buscarlo yo a El Barco [histórico local de Gomila, también desaparecido]. Estaba buscando un ‘percuta’ y fue Alberto Laosa quien me dijo: tienes que ir a ver a este tío, ya verás. Cuando entré en El Barco le vi sangrando, vestido de blanco, dándole a las maracas, tocando la guitarra y diciendo no sé qué. Este me lo quedo, dije yo”, rememora Daniel. “Otro músico importante de la banda fue Toby Taylor. Y el último en incorporarse ha sido Pep Lluís García, como percusionista, toda una garantía”, destacan sus compañeros.

Los integrantes de Daniel y la Quartet de Baño Band, en Es Molinar / B.RAMON

6. El repertorio

“Ya lo tenemos. Son unas 24 canciones, más o menos, para unas dos horas de concierto. Es el repertorio infinito. Si esto sigue iremos cambiando temas, para renovar el repertorio. De entrada el bloque del repertorio será el disco In Laif! (Flipando en directo) [lo publicó el sello AZ Records en 1999 e incluye éxitos como La muerte del hombre cucaracha, El diablo en persona, Esta ronda la pago yo, Como un árbol o Hace 15 días que no cago, entre muchas otras] aunque solo dura una hora. Nunca dejo de trabajar el repertorio”.

7. Los ensayos

“Ensayar es de cobardes. Haremos alguno para quitarnos el polvo. Hay canciones que hace años que no tocamos pero están ahí a fuego. Habrá que volver a hacer músculo. A mí me gustaría tocar algún tema de los últimos que he hecho, para ver cómo funcionan. Como el reguetón, que les ha gustado”, apunta Daniel en referencia a su canción La menopausia incluido en su disco Demasiado viejo para el reggaetón, demasiado joven para morir.

8. El público

“Nuestro público es muy variopinto, ahí hay de todo. Cuando actúo solo veo gente superjoven, los hijos de los padres que nos seguían. Familias enteras. Cuando canto en Madrid siempre me viene a ver un tío con una cresta enorme, un punki que hace tiro con hacha, un vikingo de la hostia”, afirma Daniel con una risotada.

La amistad y el humor, dos de los pilares de Daniel y la Quartet / B.RAMON

9. La figura del manager

“No tenemos manager. Si nos consigue bolos, entonces sí queremos uno. Tuvimos uno muy bueno en su día, que nos buscaba conciertos por toda España. Todos los fines de semana íbamos a la Península”.

10. Aquel Concurs Pop Rock

“Daniel y Quartet de Baño Band lo ganó en 1992. De los 4 que estamos aquí, estaba yo y Toni, pero él como técnico”, relata Daniel. “Yo me acuerdo de nada, había muchos artistas y no recuerdo nada”, se sincera Toni Pastor. “En la final dimos caña, y al acabar me dije: igual ganamos. Ya nos habíamos presentado en la edición anterior, quedando terceros. Uno de los temas que tocamos cuando ganamos fue Espero que plantes marihuana en mi tumba".