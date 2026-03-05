Víctor Amat, autor de 'Psicología punk': "Persuadir a Trump es muy fácil, basta con adularlo"

¿Por qué hay que ser jodidamente irresistible?

Porque estamos en un mundo en el que el más tonto hace relojes. Solo tenemos que mirar alrededor, donde hay personas con gran éxito sin ningún tipo de talento. Cuando te fijas en lo que hacen, en el fondo su único mérito es desplegar sus plumas de pavo real. Tal vez es el momento de que aprendamos qué técnicas utilizar para poder tener éxito o simplemente para que este tipo de gente no nos pise.

¿Qué podemos o tenemos que aprender de los narcisistas?

Ellos saben detectar muy bien las cosas que les duelen o molestan a las personas con las que tratan para usarlas en su propio beneficio. A mí me gustaría con este libro que los demás aprendan a escuchar a quienes sufren para saber qué les preocupa y poder ayudarles.

¿Los psicópatas también tienen algo que nos conviene saber?

Sí, de ellos podemos aprender que nunca abandonan su objetivo, no pierden de vista lo que quieren lograr porque tienen la cabeza fría. Cuando discutimos con alguien, sobre todo una persona con la que tenemos vínculos emocionales, al final solemos olvidar el motivo del enfado y llegamos a una diatriba en la que acabamos peleados sin haber conseguido nada. Debemos lograr lo que nos interesa en un momento dado, aunque con la persuasión, no con la confrontación.

Afirma que «no hay nada más tonto que aquel que está en posesión de una verdad inmutable». ¿Lo hacen para llamar la atención?

No. Yo creo que la ignorancia es la que les hace pensar que su visión de la realidad es la auténtica. Si una persona tiene una verdad absoluta, hay que salir corriendo, como la frase que dice «huye de quien solo ha leído un libro». Las personas más sabias son las que más dudas tienen sobre las cosas.

Ya que en el libro pone ejemplos de actualidad, ¿que recomendaría a Sánchez para persuadir a Trump de su rebote con España?

En este caso, me parece que lo está haciendo muy bien. No es que esté a favor ni en contra de Pedro Sánchez, pero mantiene una línea coherente en política internacional, con el precedente de su posición en Palestina y ahora en Irán, por lo que tiene que seguir en la misma línea. Además, sabe muy bien que Trump cambia de opinión cada día.

¿El presidente de EEUU y otros como él son difíciles de persuadir?

Todo lo contrario. Son difíciles tipos más oscuros, como Putin o el que se acaban de cargar en Irán, el ayatolá Jamenei, porque no sabes por dónde cogerlos. En cambio, a Trump se le coge rápido y es muy fácil persuadirlo, porque basta con adularlo. Mira lo que hicieron los grandes de las tecnológicas, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y todos esos, en su reunión con él. Le bailaban el agua, le decían lo buen líder que era y en el fondo, como los psicópatas, no se olvidaban de su objetivo, que es mantener el estatus y hegemonía tecnológica. El problema de Trump es que es un loco con mucho poder.

¿Hay gente incapacitada para generar confianza?

No, pero no sabe cómo hacerlo. Por eso pretendo que aprendan lo importante que es crear un vínculo para alcanzar un logro. Luego hay personas a las que les sale de forma natural y se llevan el gato al agua.

A veces parece un libro para sus colegas psicólogos. ¿Por qué la ayuda que tratan de ofrecer no siempre es eficaz?

Por un exceso de racionalidad, algo muy común entre psicólogos y profesionales sanitarios. No nos damos cuenta de que las personas tomamos muchas de las decisiones de la vida de forma emocional, no racional. Y por eso les recomiendo aprender a persuadir, que no es otra cosa que mover emociones.

¿Hasta qué nivel es importante comprender al otro?

Yo creo que lo prioritario no es tanto comprenderle al 100%, sino que se sienta comprendido, esa es la clave, que se sienta escuchado. Eso es lo que realmente hace sentirse mejor a alguien y logra incrementar su confianza.

Ha inventado la ‘empasión’, un híbrido de empatía y compasión. ¿Por qué no son idóneas cuando las utilizamos por separado?

La empatía es tribal, la tengo con quien me cae bien, como se ve con claridad en política. La compasión añade un objetivo, ayudar, aunque es fría. Por eso propongo una idea intermedia, donde por una parte uno sienta que estás en su tribu y además te aporte una solución.

Otra frase suya: «No persigas el cambio, persigue la relación». Sin embargo, a menudo tendemos a hacerlo. ¿Es infructuoso?

En la gran mayoría de los casos. Cambiar algo desde la imposición, poniendo límites y decisiones así es no entender cómo funcionamos las personas. Fomentando la relación desde la escucha, la duda y creando espacios nuevos llegas a un fin que es mucho más inteligente.