Toni Monserrat se lanza a una nueva aventura: una gira por Canadá y Alaska

Toni Monserrat vuelve a meterse en el rol de aventurero. Tras su viaje de costa a costa de Estados Unidos en 2015, cuando se desplazó de San Francisco a Nueva York al volante de un Cadillac del 73, y su estancia de cinco semanas en una cabaña situada en un pueblecito de Suecia (Leksand), a comienzos del año pasado, el músico de Santanyí prepara las maletas para embarcarse en una nueva gira marcada por el frío, en esta ocasión por Canadá y Alaska. “Proyectos como este son los que me estimulan e ilusionan. Me gusta tocar en Mallorca, pero no soy de los que necesitan hacerlo cada sábado”, confiesa.

Esta nueva aventura empezó a tomar forma en 2025, cuando el estadounidense Tim Easton le animó a girar por Alaska en su compañía. “Me lo dijo cuando se despidió de mí en Mallorca, tras actuar en Can Tàpera, durante una comida. Lo que empezó como un simple comentario acabará con 9 conciertos en once días en Alaska, y otros cinco en Canadá”, avanza Monserrat.

Organizar las actuaciones de Canadá no ha sido sencillo. “Me han ayudado algunos músicos de las bandas canadienses que se trajo en su día a Mallorca Joan Andreu, de la promotora Pecan Pie”, apunta. Entre el 19 y el 28 de marzo, la banda Toni Monserrat Inc. tocará en Barrie, Owen Sound, Guelph, Hamilton y Windsor.

Por su parte, el ‘tour’ por Alaska arrancará el 1 de abril y hasta el 11 del citado mes actuarán en pequeñas poblaciones, como Anchorage, su ciudad más poblada, o Talkeetna, en el histórico Fairview Inn, local donde se dice que envenenaron al presidente estadounidense Warren G. Harding en 1923.

Un trío mayúsculo

La banda con la que girará por Canadá será un trío, guitarra eléctrica, bajo y batería, que se completa con los nombres de Joan Roig, cantante y guitarrista de Saïm [su álbum ‘Precipitacions’ fue galardonado como el mejor disco del año en la última edición de los Premis Enderrock], que se sentará a la batería; y Tomeu Pavia, conocido por su militancia en diversos grupos de la escena de Felanitx.

Toni Monserrat, músico / Gabi Rodas

El repertorio incluirá temas de sus discos TransAm y 38 Bucks, así como algunas canciones nuevas, todavía inéditas, que compuso en Suecia. “Yo siempre estoy más o menos creativo, y en Suecia hacer canciones fue muy fácil. Que sean buenas ya es otra cosa, siempre soy muy crítico con mi música”, afirma.

Aplausos para Tim Easton y críticas a Trump

En Alaska, Monserrat actuará únicamente acompañado por Tim Easton, al que admira no solo como músico, también como persona. “Me gusta cómo compone, es un referente para mí, por sus letras, por su modo de producir, y también es un guitarrista espectacular. Aparte, como persona, tiene una visión del mundo muy abierta y crítica a la vez. Como dijo Einstein, viajar cura el racismo y leer cura el fascismo, y él lee y viaja mucho”.

Toni Monserrat y Tim Easton, en su última visita a Mallorca / .

Para su nuevo disco Toni Monserrat baraja el nombre de Love & Politics, un título acorde a los tiempos grises que azotan el planeta. “Esta nueva geopolítica nos hace estar a todos en alerta, y voy a un país, Estados Unidos, que está en permanente conflicto social, casi de guerra civil. En pueblos y ciudades pequeñas de Alaska no creo que nos encontremos esa crispación que hay en Minneapolis o Chicago. Nos salió la posibilidad de visitar y actuar en Detroit, pero prefiero no ir. Entrar en Estados Unidos por Anchorage [la ciudad más grande de Alaska] me da más tranquilidad que aterrizar en el aeropuerto de donde sea, me quiten la ropa y me pregunten quién soy y qué hago ahí. Trump es un demente, un asesino”, espeta.