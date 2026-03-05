El documental sobre Miguel Adrover 'The Designer is Dead' se estrenará el 10 de abril

El documental sobre la trayectoria del diseñador mallorquín Miguel Adrover The Designer is Dead llegará a las salas de cine el próximo 10 de abril.

El estreno en la pantalla grande se produce después de ganar el premio del público en la pasada edición del Atlàntida Mallorca Film Fest y de clausurar la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián, ha informado la productora en un comunicado.

El documental está basado en la trayectoria del visionario e innovador diseñador mallorquín Miguel Adrover y muestra materiales de archivo inéditos, testimonios clave y sus icónicos desfiles.

El documental es un retrato íntimo de un creador que conquistó Nueva York, desafió las reglas del sistema de la moda y eligió la coherencia antes que la complacencia. Un relato sobre el precio del éxito, la fragilidad de la fama, la identidad y la integridad moral y creativa en una industria voraz.

Célebre por sus innovadoras contribuciones al multiculturalismo, la sostenibilidad y la expresión social y política, Adrover fue considerado en su momento el futuro de la moda. Sin embargo, tan solo unos años después de su meteórico ascenso, cayó en el olvido y se retiró a un pequeño pueblo de la isla de Mallorca, donde buscó nueva inspiración.

Este documental explora su última década, dedicada a la introspección y exploración creativa a través de la ropa, los maniquíes y la fotografía, a la vez que rememora su excéntrico e influyente pasado.

Incluye testimonios de Jennifer Hoffman, colaboradora cercana de Adrover, y de Robin Givhan, crítico de moda ganador del premio Pulitzer.

Dirigido por Gonzalo Hergueta y producido por Little Spain, The Designer is Dead "no es solo una historia sobre moda, es una historia sobre libertad creativa, sobre lo que ocurre cuando el talento decide no negociar", ha señalado.

A finales de los años 90, la irrupción de Miguel Adrover fue tan inesperada como imparable. De Mallorca a la élite neoyorquina, fue aclamado por figuras como la mítica jefa de redacción de Vogue, Anna Wintour, y reconocido con el prestigioso CFDA Fashion Awards.

Su visión radical, política y profundamente contemporánea lo convirtió en uno de los diseñadores más influyentes de su generación. Pero cuando decidió tensar los límites del propio sistema con su controvertido desfile 'Utopia', todo cambió.