La compañía Mal Pelo vuelve al Teatre Principal de Palma con 'WE. Nosaltres i els temps'

El Teatre Principal de Palma acogerá este viernes, 6 de marzo, el espectáculo de danza WE. Nosaltres i els temps, la última creación de la compañía catalano-mallorquina Mal Pelo, una reflexión sobre el individuo y la comunidad.

WE. Nosaltres i els temps tiene como punto de partida el poema de John Berger Separation y se inspira en la ambivalencia entre la comunidad y el individuo para llegar al viaje, la emigración y la pérdida de un lugar como referente para centrarse en el principio básico del movimiento: andar.

En este montaje, Pep Ramis y Maria Muñoz, el alma mater de Mal Pelo, han contado, además de sus colaboradores habituales, con jóvenes con ganas de experimentar y de iniciar un amplio recorrido por el mundo de la danza.

En total son 12 bailarines de diferentes orígenes y generaciones que buscan las respuestas, bajo la dirección artística de Muñoz y Ramis, en la búsqueda del movimiento, la danza y los textos, generados desde diferentes cuerpos, edades y visiones sobre la vida.

Los intérpretes

Los intérpretes, que también han participado en la creación del espectáculo, son Arianna Bonacina, Luca Bologna, Paula Calveras, Enric Fàbregas, Miguel Fiol, Ona Fusté, Milagros García, Jacob Gregersen, Alec Letcher, Martí Ramis, Paula Ramis, Pep Ramis, Sam Ramis y Zoltan.

La composición sonora es de Fanny Thollot; la iluminación, de Luís Martí y August Viladomat; y el vestuario, de Carme Puigdevall i Plantés.

WE. Nosaltres i els temps se estrenó en abril de 2025 en el Mercat de les Flors de Barcelona, y desde entonces ha girado por varios teatros españoles.

Es una coproducción de Mal Pelo; Mercat de les Flors de Barcelona; Centro Danza Matadero, Madrid; El Canal Centre d'Arts Escèqniques, Salt; Temporada Alta-Festival Internacional de Cataluya, Girona/Salt; Scène Nationale du Sud-Aquitain, Bayonne, Francia; Scène Nationale Essone, Evry, Francia; Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Francia; Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) /Generalitat de Catalunya.