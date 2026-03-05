Danza
La compañía Mal Pelo vuelve al Teatre Principal de Palma con 'WE. Nosaltres i els temps'
La actuación es "una reflexión sobre el individuo y la comunidad" y ofrecerá una única función en Mallorca
El Teatre Principal de Palma acogerá este viernes, 6 de marzo, el espectáculo de danza WE. Nosaltres i els temps, la última creación de la compañía catalano-mallorquina Mal Pelo, una reflexión sobre el individuo y la comunidad.
WE. Nosaltres i els temps tiene como punto de partida el poema de John Berger Separation y se inspira en la ambivalencia entre la comunidad y el individuo para llegar al viaje, la emigración y la pérdida de un lugar como referente para centrarse en el principio básico del movimiento: andar.
En este montaje, Pep Ramis y Maria Muñoz, el alma mater de Mal Pelo, han contado, además de sus colaboradores habituales, con jóvenes con ganas de experimentar y de iniciar un amplio recorrido por el mundo de la danza.
En total son 12 bailarines de diferentes orígenes y generaciones que buscan las respuestas, bajo la dirección artística de Muñoz y Ramis, en la búsqueda del movimiento, la danza y los textos, generados desde diferentes cuerpos, edades y visiones sobre la vida.
Los intérpretes
Los intérpretes, que también han participado en la creación del espectáculo, son Arianna Bonacina, Luca Bologna, Paula Calveras, Enric Fàbregas, Miguel Fiol, Ona Fusté, Milagros García, Jacob Gregersen, Alec Letcher, Martí Ramis, Paula Ramis, Pep Ramis, Sam Ramis y Zoltan.
La composición sonora es de Fanny Thollot; la iluminación, de Luís Martí y August Viladomat; y el vestuario, de Carme Puigdevall i Plantés.
WE. Nosaltres i els temps se estrenó en abril de 2025 en el Mercat de les Flors de Barcelona, y desde entonces ha girado por varios teatros españoles.
Es una coproducción de Mal Pelo; Mercat de les Flors de Barcelona; Centro Danza Matadero, Madrid; El Canal Centre d'Arts Escèqniques, Salt; Temporada Alta-Festival Internacional de Cataluya, Girona/Salt; Scène Nationale du Sud-Aquitain, Bayonne, Francia; Scène Nationale Essone, Evry, Francia; Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Francia; Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) /Generalitat de Catalunya.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma