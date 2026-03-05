El Black Music Festival aterriza en Palma con dos conciertos y una fiesta para celebrar sus 25 años

El Black Music, festival pionero de música negra en Catalunya con 25 años de intensa vida, un acontecimiento de referencia en la escena de los festivales musicales de invierno al sur de Europa, aterriza en Mallorca con conciertos en el Auditorium y la Sala el Sótano de Palma. Para celebrarlo, sus responsables han programado una noche de soul, rock y blues en la Sala Palma Zar Society el próximo 11 de marzo.

A lo largo de su historia, el festival ha ido extendiéndose más allá de Girona, ciudad en la que nació, para instalarse en diferentes poblaciones de Catalunya, Valencia y Balears. Artistas de fama mundial, como Chuck Berry, Ike Turner, Bill Wyman, Zaz, Maceo Parker, John Mayall, Gloria Gaynor o Johnny Winter, entre muchos otros, han contribuido a consolidarlo como un festival esperado e imprescindible en la escena nacional y europea.

Para esta edición el festival espera alrededor de 11.000 asistentes en sus 36 conciertos programados, con la paridad por bandera (la mitad de ellos estarán protagonizados por mujeres).

“En esta edición la incorporación de Lleida y Palma como subsedes del festival es un paso clave en la expansión de nuestra marca”, señalan sus responsables. Según han anunciado los promotores mallorquines del Black Music, entre ellos Pep Suasi y Àngel Pujol de Manangelment Musical, este festival llega a Mallorca para quedarse.

Ben Harper y Fly Funks

El primero de los conciertos en Palma tendrá lugar en el Auditorium el próximo día 12, con Ben Harper, uno de los cantautores más talentosos y versátiles de su generación, para el que ya se ha colgado el cartel de ‘entradas agotadas’. Ganador de tres premios Grammy, el músico estadounidense solo ofrecerá dos actuaciones más en nuestro país este año, en Girona y Lleida.

El segundo concierto del Black Music Festival en Palma lo ofrecerá el 13 de marzo el grupo Fly Funks, en Sótano Club, en la plaça Gomila. Esta banda, integrada por Sofia Divono (cantante, con raíces inglesas e italianas), Mathis Rathke (guitarra), Nat Barallobres (batería) y Dani Pi (bajo), es aplaudida por sus versiones de funk, soul y disco. El grupo se caracteriza por su alta calidad musical, con arreglos potentes, grooves enérgicos y solos que cautivan al público.