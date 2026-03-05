Bartomeu Bestard lleva al terreno de la literatura la historia de Palma

Bartomeu Bestard Cladera es el cronista oficial de Palma desde hace más de 20 años, tiempo en el que ha ido investigando y estudiando lo acontecido en Ciutat y cómo esta capital ha ido transformándose. “La historia hay que narrarla, hay que contarla”, defiende, y eso es lo que ha hecho en Historia de la ciudad de Palma, un extenso libro de más de 800 páginas en el que este autor cuenta hechos históricos decisivos y presenta a más de 40 personajes relevantes, una selección muy personal en la que cita a Jorge Luis Borges, Robert Graves y Cristóbal Serra. Su deseo y el de la editorial Dolmen es que esta publicación se convierta en una obra de consulta y que pueda estar al alcance de las escuelas, pero también de un público especializado.

Este libro es fruto de la “vida profesional” de Bestard durante estas dos últimas décadas y una parte importante del contenido tiene como punto de partida los artículos que el autor publicó quincenalmente en Diario de Mallorca entre 2006 y 2018 bajo el título Crónica de Antaño, tal como menciona en la introducción. Para Historia de la ciudad de Palma, el cronista ha adaptado esos textos para dar coherencia a todo el contenido, que abarca desde la prehistoria hasta los inicios de la Guerra Civil, presentándolo al lector de una forma cronológica, pero también por temáticas: patrimonio civil, patrimonio eclesiástico, el Ayuntamiento, fiestas, personajes relevantes… “Como heraldista medievalista tengo cierta debilidad por los reyes de Mallorca”, confiesa el escritor sobre las cuestiones incluidas en el libro.

El cronista de Palma y el editor Vicente García, en la presentación para la prensa. / B.RAMON

Bestard ha trabajado con monografías e investigaciones archivísticas, con muchos datos “y muy necesarios”, pero los ha llevado al terreno de la literatura. “Lo que he intentado es que haya una narración, que la historia se cuente, porque la historia se tiene que contar”, reitera. El director de Dolmen, Vicente García, considera que la estructura del libro en capítulos cortos logra que la lectura sea "muy dinámica".

Bestard y García presentarán el libro al público este viernes por la tarde en Agapea, a las 19 horas, un acto en el que contarán con el escritor José Carlos Llop, autor de varios libros en los que enlaza sus memorias con la crónica urbana y colaborador de este diario. “Tiene que ver con lo que decía de la narrativa, es muy importante para mí, como decía Jorge Semprún, la literatura”, insiste el cronista, quien ha recordado la recomendación que le hizo décadas atrás el historiador Josep Benet: “Saber escribir bien y leer mucha literatura, porque el problema es que los historiadores escribimos tostones y es algo que se me quedó. Y, aparte, cuanto más mayor me he hecho y más experiencia he tenido, me doy cuenta de que es una gran realidad, por eso digo que la historia hay que narrarla, hay que contar y es lo que he intentado hacer en este libro”.

Una de las más de 800 páginas de 'Historia de la ciudad de Palma'. / Dolmen

Historia de la ciudad de Palma se pone a la venta con tapa dura o tapa blanda y en castellano, lengua en la que el cronista empezó a publicar sus artículos en Diario de Mallorca, y "con un lenguaje que no sea profesoral ni académico, sino que llegue a todo el mundo”.

La historia de Palma que cuenta Bartomeu Bestard incluye unas setenta imágenes que ayudan a entender o tienen mucho que ver con lo que se narra. Entre esas ilustraciones, el cronista menciona el cuadro de la bienvenida a Carlos V. “Lo encontramos un día con el obispo, paseando por el Palau Episcopal, es un cuadro de Fausto Morell que dedicó al obispo Campins, de muy pequeñas dimensiones”. Ahora se ha recuperado, catalogado e incluido en otro libro, el que presentó el Obispado la pasada semana sobre el edificio que es la residencia de los obispos desde el siglo XIII y en el que también ha trabajado este investigador.