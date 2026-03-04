Música
La Simfònica ofrece conciertos gratis para bebés y niños en la Llotja de Palma
La segunda edición de 'Música per a la infància' se celebrará este sábado y domingo
La Orquestra Simfònica de les Illes Balears celebrará este fin de semana, 7 y 8 de marzo, a las 11 horas, una nueva edición del concierto Música per a la infància en la Llotja de Palma.
La actuación se enmarca en los tres conciertos que ofrecerá para conmemorar el Dia de les Illes Balears y se estructura en dos sesiones adaptadas a diferentes franjas de edad: El sábado es para niños de 0 a 3 años, mientras que el domingo el público es de 3 a 6 años.
La propuesta plantea una experiencia musical inmersiva, pensada para favorecer la escucha, la curiosidad y el descubrimiento sonoro desde las primeras etapas de la vida.
Nuevos públicos
Los niños asisten sentados en colchonetas, en un ambiente cuidado y próximo que invita a una relación natural y directa con la música en directo.
La sesión contará con la participación de la facilitadora Ana Gasco, especializada en proyectos musicales para la infancia, y con la dirección musical de Pablo Urbina.
Este proyecto refuerza el compromiso de la Orquesta con la educación musical, la creación de nuevos públicos y el acceso a la cultura desde edades tempranas, ofreciendo una experiencia artística de calidad en un entorno patrimonial único como la Llotja.
