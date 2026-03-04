Dentro de la orgía lésbica que Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris han montado en Arco: arranca la edición marcada por el IVA cultural

La obra no deja dudas. Están Angela Merkel, Hillary Clinton, Kamala Harris, Sanna Marin y Ursula von der Leyen, entre otras mujeres, desnudas, besándose entre sí. La orgía lésbica que ha levantado la artista afgana Kubra Khademi no para de atraer miradas. 'Pan, trabajo y libertad' se ha convertido en uno de los epicentros de la 45º edición de Arco. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo acogerá 211 proyectos hasta el 8 de marzo, reuniendo a las voces más atractivas de 30 países y asegurando el intercambio de sinergias que tanto la caracteriza. El principal reclamo: la bajada del IVA cultural. "Hay representaciones de todas las épocas, con artistas de muchos países", ha enfatizado Maribel López, su directora, durante la inauguración. Sólo hay que descubrirlas.

En el Programa general participarán 175 galerías, de las que el 34% son nacionales y el 66% internacionales. De estas últimas, el 31% son de origen latinoamericano, lo que subraya el interés de Arco por difundir el patrimonio artístico de este continente. Entre los nombres destacados se hallan Alarcón Criado, Elvira González, Leandro Navarro, Travesía Cuatro, Lia Rumma, Casas Riegner, Luciana Brito y Raquel Arnaud, entre otros. El resto de galerías hasta completar las 211 se repartirán en tres secciones comisariadas.

Obras de David Espoerris, en Arco 2026. / VICTOR LERENA

'Arco2045: el futuro, por ahora' es la gran apuesta. "Es bastante peculiar. Nos han dado libertad para seleccionar las galerías. La invitación inicial era pensar sobre el futuro. Algo que nos daba miedo y nos llenaba de dudas", ha asegurado José Luis Blondet, encargado de dirigirla junto a Magali Arriola. Una invitación a reflexionar sobre lenguajes y situaciones con el fin de vislumbrar nuevos horizontes. Por ella discurrirán, entre otros, Capitain Petzel, Carreras Mugica, Mor Charpentier y Proyectos Ultravioletas.

Las galerías apuran los últimos preparativos para Arco 2026. / VICTOR LERENA

'Opening', por su parte, está dedicada a proyectos con menos de ocho años: es el caso, por ejemplo, de Selebe Yoon, Villa Magdalena, Window Project y Enhorabuena Espacio. "Es una sección de galerías jóvenes con valentía. Se trata de proyectos atrevidos. De las 18 que hemos escogido, 12 son nuevas incorporaciones", ha explicado Rafa Barber, responsable junto a Anissa Touati de la sección.

Gran escena latina

Por su parte, bajo el epígrafe 'Perfiles', la feria continuará reivindicando la escena latina. José Esparza Chong Cuy ha sido el encargado de organizarla: está centrada en presentar a un único artista por propuesta y reunirá a 11 creadores. Algunos de ellos son Gabriel Blanco, Harold Mendez, Paloma Contreras y Julia Gallo. "Es una congregación de voces que emocionan. Una forma de mostrar la diversidad a través del arte", ha añadido.

211 galerías participan en Arco 2026. / VICTOR LERENA

A todo ello se suman 38 Proyectos de artista, presentados por 41 galerías, entre los que figuran Adolfo Bimer, Lucía C. Pino, Maia Magdalena Campos, Roberto Diago, Antoni Miralda y Aurélia Muñoz. Por otro lado, Arts Libris reunirá a 90 editoriales, librerías y agentes de 20 territorios a los que se sumarán diferentes presentaciones en el espacio Speaker's Corner. Asimismo, se ha incorporado nuevos premios a los tradicionalmente conocidos: en total, 14 galardones.

Es tal el interés que despierta Arco que, a su alrededor, poco a poco, han ido surgiendo ferias satélites con propuestas alternativas que buscan seducir a otros públicos. Proyectos que suman y que, con el objetivo de reivindicar a artistas y galerías, se concentran durante una semana en la capital. Es el caso de CAN Art Fair Madrid y Forma Design Fair Madrid.