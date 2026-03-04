El IEB participa en ARCO con la obra 'Tornar-se un cos d'aigua', de Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs

La obra Tornar-se un cos d'aigua, de Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs, con el comisariado de Javier Sánchez, ha inaugurado el stand propio del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en ARCO tras haber ganado la convocatoria para seleccionar un proyecto de comisariado para participar en la edición de este año.

La presidenta del Govern, Marga Prohens; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, han acudido al acto inaugural de la feria y Prohens ha manifestado que “la participación del IEB ayuda a la visibilización e internacionalización de los artistas de Balears y sirve como mostrador del trabajo de los galeristas que estos días participan en ARCO".

El trabajo del artista, escritor y editor Gabriel Pericàs ha estado presente en las galerías Digestivo, Pelaires, PM8/ Francisco Salas, en el Casal Solleric y en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Por su parte, Ana Laura Alàez, reconocida por exponer en la sala Montcada, el Museo de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo, el Guggenheim de Bilbao o Es Baluard Museo, en este caso con la exposición Som Palau / Som Estable.

Una de las galerías mallorquinas en ARCO / Óscar González

Proyecto conjunto

El proyecto conjunto pone en relación varios trabajos de Aláez y Pericàs con el objetivo de desarrollar un imaginario alternativo del cuerpo. El origen de este imaginario se encuentra en la revolución cultural y social que comporta pensar que vivir es estar insertado en una trama de interdependencias con otros seres con los que no sólo compartimos ascendencias evolutivas y formas de estar vivos, sino un destino colectivo y una vulnerabilidad mutua.

Este nuevo pensamiento ecológico exige, además, transformar el individualismo, el antropocentrismo y la lógica binaria que rigen nuestra concepción de la corporalidad.

Desde 2019

El IEB participa desde 2019 como institución cultural con un stand propio en la sección de espacios culturales de ARCO con el objetivo de fomentar la visibilización y la internacionalización de los artistas baleares.

Los proyectos presentados hasta ahora son El instante antes de que algo suceda, con Lara Fluxà, Gabriel Pericàs e Ian Waelder;

Réplica. Tour de force, de Joan Morey; Spleen de Teherán. Cámara lúcida, de Núria Marquès; Mediterranean Souvenirs: Ofrenes, de Julià Panadès; Perímetre de seguretat, de Isabel Servera; y Tapís, de Mònica Fuster.