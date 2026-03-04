ARCO 2026: Miquel Barceló, Amparo Sard y Bernardí Roig destacan entre los artistas de Mallorca

Artistas tan reconocidos como el internacional Miquel Barceló y otros mallorquines de prestigio, entre ellos Amparo Sard, Bernardí Roig, Susy Gómez y Ferran García Sevilla, exponen en la feria de arte contemporáneo ARCO, que se inaugura este miércoles en Madrid y se convierte durante cinco días en el epicentro mundial de las artes visuales.

La isla estará representada por una decena de creadores en total, ya que también participan Ana Laura Aláez, Elisa Braem, David Oliver (Grip Face), Ian Waelder y Toni Amengual.

Además, habrá cuatro galerías de arte mallorquinas con estand propio en ARCO, como son Pelaires, Baró, Florit y Fermay, mientras que Pep Llabrés y de nuevo Florit participarán en la feria alternativa denominada CAN.

'Espejos', de Grip Face, en la galería MPA / Laura Valley

Barceló expone en ARCO con su galería de referencia, Elvira González, en cuyo estand mostrará tres cerámicas y cuatro pinturas del creador de Felanitx.

Por su parte, Bernardí Roig acude de la mano de la galería barcelonesa Miguel Marcos, que presenta tres telas de su serie de Pinturas Negras; y también con la galería madrileña Max Estrella, que expone El tercer cuerno, una escultura de bronce pulido a espejo a tamaño real del cuerno de uno de los Bous de Costitx. Procede de la exposición Cap i bous, que realizó en el MAN (Museo Arqueológico Nacional) el año pasado.

La cerámica 'Cranqueria', de Miquel Barceló / .

Sard y su papel perforado

La artista Amparo Sard, a quien representa la galería Anita Beckers, expone dibujos realizados sobre papel perforado y teñido con acrílico, una técnica que marcó el inicio de su trayectoria.

Tras años explorando otras vías, vuelve al papel «con una mirada renovada», según sus palabras. Las obras que presenta en la feria «reflejan un estado de pausa» y «evocan una sensación de letargo o trance, un momento de quietud en el que la acción se detiene [...]. Aparece una figura femenina flotando en el mar, en una escena donde nada parece ocurrir, aunque en la que esa inmovilidad se convierte en el verdadero tema de la obra».

La apuesta de la galería Florit con Susy Gómez es la maqueta de su instalación Cavall Bernat (1992), resultado de modelar de memoria con los ojos cerrados la montaña del mismo nombre, en Cala Sant Vicenç, y cuyo original se halla en el Museo Reina Sofía.

Bernardí Roig con dos telas de su serie 'Pinturas negras' / .

Decana, estreno y regreso

La decana galería Pelaires lleva a ARCO a Ana Laura Aláez, mientras que la joven Fermay se estrena en la cita del arte contemporáneo con la escultora Elisa Braem, entre otros artistas.

Por su parte, la reputada Baró ha decidido regresar a la feria de Madrid y lo hace con la colectiva El jardín secreto, en la que hay artistas de la talla de la portuguesa Joana Vasconcelos. Evoca «un espacio íntimo y fantástico donde la naturaleza y la humanidad se entrelazan a través de trazos crudos y gestos visionarios, sugiriendo deseos ocultos», como destacan.

En total, la 45 edición de ARCO contará en el pabellón de Ifema con 211 galerías procedentes de hasta 30 países, que representan a alrededor de 1.300 artistas.