Una vida de Postal

Mariano Planas Garriga falleció la semana pasada en Asunción, Paraguay, debido a un paro cardíaco. Hijo de Josep Planas i Montanyà, fundador de Casa Planas , fue una figura invisible, pero indispensable en la supervivencia del centro de creación que a día de hoy continúa en funcionamiento bajo la dirección de su hija, Marina Planas.

Su figura ha sido fundamental para la conservación del fondo documental tan importante para la memoria de las islas Baleares, evitando que este patrimonio fotográfico de enorme calibre se perdiera o tuviera que ser vendido.Cabe recordar que Casa Planas fue fundada en 1947 y se dedicaba a servicios fotográficos y venta de cámaras. Se llegaron a realizar más de 700 reportajes desde los años ‘50 hasta los ‘90. Casa Planas ofreció un servicio clave al sector empresarial de la isla con reportajes para folletos, postales y elementos publicitarios. Junto al archivo empresarial se conserva la colección personal de Planas sobre la tecnología de la imagen y la representación del deseo turístico. Este archivo retrata el boom turístico de Baleares junto a los cambios geográficos, sociales y políticos de la época.

Nacido en Palma el 10 de mayo de 1952, se puso al frente de la empresa Casa Planas con apenas veintiún años. Su padre Josep Planas Montanyà había ejercido de teniente de alcalde (1971) y regidor (1967-1973) dejando la empresa en manos de un director con planes de expansión para el negocio. Cuando el Sr. Planas volvió se encontró con una compañía muy endeudada y se pensó que el negoció se había arruinado. En aquel momento el fundador de Casa Planas tuvo una fuerte depresión y fue entonces cuando Mariano se encontró con la delicada situación y con grandes desafíos. Se formó en dirección de empresas en muy poco tiempo y se puso al frente de la dirección.

Durante ese tiempo, Mariano se dedicó a campear los problemas financieros a los que se enfrentaba la empresa, logrando su supervivencia. Fue entonces cuando el menor de los 3 hijos de Josep Planas i Montanyà consiguió redirigir el rumbo de la empresa, que siguió dirigiendo hasta su cierre en el año 2002, después de casi 30 años.

La historia de Mariano Planas, es la historia de la transformación socioeconómica de Mallorca. Un testimonio de memoria industrial y el boom del turismo en Baleares.

A lo largo de estas décadas, con Mariano Planas al mando se encontró con varios retos comerciales con la llegada de los grandes complejos comerciales que no beneficiaban a las pequeñas, medianas empresas y comercios. En la década de los 80 decidió externalizar los laboratorios de revelado instalados hasta entonces en la antigua sede de Casa Planas en Av. Sant Ferran en una gestión de la rentabilidad del negocio. Expertos de fotografía indican por el volumen del espacio que puede que hayan sido los laboratorios más gran de fotografía industrial del territorio nacional. En esos momentos, en una entrevista de la revista Pronto, ya declaraba que la fotografía analógica iba a atravesar el cambio de la tecnología radical de lo analógico a lo digital.

También, bajo su gestión, fue una de las primeras empresas en instalar ordenadores, pues la tecnología siempre fue su pasión. Al igual que su padre, que estuvo en vanguardia con la técnica fotográfica, el lo estuvo también con el vídeo y la fotografía previendo el salto.

Con el cambio de milenio cerró sus puertas en 2002 como empresa fotográfica y se reabrió en 2015 ya bajo la dirección de Marina Planas como centro de investigación y creación. La figura de Mariano Planas también es fundamental en esta última parte de la historia, la más reciente, ya que como su propia hija explica «si el archivo existe es gracias a que mi abuelo lo fundó, pero es gracias a mi padre que hizo posible que sobreviva y me apoyó para que pudiera reactivarlo como espacio de conocimiento e interpretación del imaginario turístico desde el arte contemporáneo».

Mariano Planas se encontraba en Paraguay en un viaje de placer, con un diagnóstico de alzheimer, cuando el 16 de febrero sufrió un paro cardíaco a la edad de 73 años. Según su hija, «murió en paz y muy querido por toda la gente que le rodeaba». Se marcha así una de esas figuras que no copan los titulares ni las portadas de los diarios porque su labor es invisible, pero indispensable para que la cultura de Mallorca sea hoy un referente internacional.

En diciembre de 2024 pudo asistir a la Medalla de Oro de la ciudad que concede el Ajuntament de Palma por el centenario del nacimiento de Josep Planas i Montanyà y celebrar los premios de Onda Cero Mallorca el mismo año, así como el reciente reconocimiento por parte de Fomento de Turismo en diciembre de 2025.

La familia agradece profundamente las muestras de cariño y apoyo recibidas estos días en estos difíciles momentos. El velatorio se celebrará el próximo viernes 27 de febrero a las desde las 14:30 hasta las 21:00hrs en el tanatorio Son Valentí del Cementerio Municipal de Palma.