Despedida
Reacciones a la muerte de Fernando Ónega, padre de Sonsoles, figura clave del periodismo y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco
Periodistas, sindicalistas, políticos y diferentes personalidades han querido despedirse
Kevin Rodríguez
La muerte de Fernando Ónega, figura emblemática del periodismo español y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco, ha provocado multitud de reacciones en medios de comunicación, programas de televisión y políticos entre otros.
*En elaboración
El programa más afectado ha sido el de su hija Sonsoles Ónega, que esta tarde se ha ausentado. Pepa Romero, su sustituta, anunciaba la noticia conmocionada con la ayuda de Carlos Quílez esta tarde: "Es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar".
En 'Malas lenguas' también se han hecho eco del fallecimiento del periodista: "Una noticia terrible que nos ha sacudido hace apenas unos minutos", comunicaban desde la redacción del programa. Por su parte, Jesús Cintora destacó la participación de Ónega en su anterior programa 'Las cosas claras': "Compartimos más de un rato y de una vivencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
- Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
- Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca
- Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por retrasos y fallos en diagnósticos y tratamientos
- Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
- Martín Demichelis, en su presentación con el Mallorca: 'Quien se crea que es titular está equivocado y quien se crea relegado, también