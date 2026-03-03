ARCA premia al Etnogràfic de Campos, a Antoni Obrador y Open House por su protección del patrimonio

La Associació per a la Rehabilitació dels Centres Antics (ARCA) ha hecho públicos este martes sus premios de conservación del patrimonio de 2026, que reconocen la exposición permanente de Miquel Ballester en el Etnogràfic de Campos, al arquitecto Antoni Obrador y al certamen de arquitectura Open House Palma.

Entre estos galardones, que se entregarán el lunes que viene en una cena en el restaurante Portitxol, ARCA reconocerá la exposición etnográfica permanente de Miquel Ballester, "un caso único en Mallorca de pasión por el rastro de la historia y los objetos que la conforman", ha explicado la entidad en un comunicado.

ARCA ha destacado que Miquel Ballester ha invertido gran parte de su patrimonio personal en recopilar, estudiar y restaurar cada uno de los centenares de objetos de su colección y también ha construido en Campos un edificio donde poder mostrarla en las condiciones que merece "esta magnífica exposición".

La entidad alaba "el coraje, la entrega, la sabiduría y la sensibilidad" de Ballester, que le han hecho merecedor del premio de este año.

En cuanto al arquitecto Antoni Obrador, ARCA destaca su compromiso con la preservación, difusión y proyección del patrimonio en Mallorca a lo largo de su trayectoria, durante la que ha actuado con valentía en la rehabilitación.

Miquel Ballester en el Etnogràfic de Campos / ARCA

Cap Rocat

Ponen como ejemplo Cap Rocat, proyecto ha sido premiado internacionalmente, así como la creación de la Fundació Madina Mayurqa y también del programa de recaudación conjunta de Cap Rocat, con el que los clientes del hotel hacen donaciones que se dedican íntegramente a proyectos de restauración del patrimonio y que este año ha supuesto una ayuda importante para los frescos de Can Vivot y para poner en funcionamiento las campanas de Biniaraix.

Obrador es "un empresario atípico, que invierte en su tierra y no solo en sus bienes, porque su concepto de patrimonio llega a la responsabilidad social colectiva", reconoce ARCA.

Open House

Sobre el certamen de arquitectura Open House Palma, "magnífica iniciativa" nacida hace cinco años, ARCA destaca que aúna "la labor de tantas personas formadas y conscientes de la importancia de explicar los edificios como del legado del pasado, pero también valorando el patrimonio arquitectónico contemporáneo".

"Nos esperanza en un futuro más responsable en materia de preservación", señala ARCA sobre el éxito de las visitas y las actividades paralelas.

ARCA ha concedido este año su mención especial para una iniciativa en favor del patrimonio donde esté implicada la administración al 20 aniversario de la Fundación Coll Bardolet. "Queremos reconocer a su presidenta, Olga Coll, al director, Jaume Adrover, y al equipo de responsables su sensibilidad y respeto por la huella del pintor".

Noticias relacionadas

Durante el acto de entrega del lunes, ARCA también anunciará el premio negativo de este año, el premio a la destrucción.