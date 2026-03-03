Vinos
Nuevas añadas de Aire de Protos y Protos Roble
La bodega de Valladolid presenta su rosado más joven y uno de sus tintos más populares
La bodega vallisoletana Protos presenta dos novedades en el inicio de este 2026. La primera es el vino Roble de la añada 2024, un elegante y estructurado tinto elaborado con la variedad ull de llebre procedente de varias parcelas amparadas en la denominación de origen Ribera del Duero. Este tempranillo ha evolucionado en barricas de roble francés y americano durante seis meses y se ha afinado medio año más dentro de la botella. El resultado es un vino de color cereza, con aromas de fruta roja y negra, con un paso fresco en boca, de taninos suaves y agradables.
La segunda novedad es el elegante rosado Aire Rosé de la añada 2025, creado a partir del coupage de variedades tintas (45% tempranillo, 35% garnacha) y blancas (10% verdejo, 10% albillo y viura) de viñedos con edades entre los 20 y 50 años. El vino se completa con una crianza sobre lías durante unos cuatro meses, lo que le da volumen y estabilidad. Destaca por su color rosa pálido y brillante, notas de fruta blanca y melocotón, así como un paso en boca armonioso y fresco, con un final largo y refrescante. El año 2025, Aire de Protos fue distinguido como el mejor rosado joven de España en los premios Verema.
