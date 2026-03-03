Juanjo Pardo: "Ayudo a los músicos a conectar con ellos mismos para perder sus miedos"

Con la música de fondo de la pieza La cabalgata de las valquirias, una de las más conocidas de Wagner, varios intérpretes de la Simfònica enumeran a Juanjo Pardo cuáles son sus principales miedos a nivel profesional:

«Compararme con otros músicos y equivocarme», «no responder a una expectativa, ya sea interna o externa», «el fallo en una situación poco natural, musical, como unas pruebas», o «el fracaso. Toda la preparación focalizada en un único momento».

Son algunas de las respuestas de los compañeros del clarinetista, que lleva más de dos décadas en la orquesta de Balears, fue profesor del Conservatori Superior durante 12 años y desde hace cuatro ejerce de mentor de músicos con el fin de que superen las inseguridades, bloqueos y el miedo escénico.

Las citadas explicaciones, colgadas en su página de Instagram, no tienen nada que ver con no saber tocar, sino con «expectativas, juicios o perder el control», por lo que el coach destaca que «el entrenamiento mental debe ser parte del estudio del músico».

Pionero en Mallorca

Pardo es pionero en Mallorca en este tipo de aprendizaje, que lleva a cabo a través de internet mediante sesiones individuales semanales, y acaba de presentar un proyecto de masterclass en la mayoría de los conservatorios de España.

«Es un primer paso para que se conozca esta necesidad tras los buenos resultados obtenidos con los músicos», afirma.

Según detalla respecto a la formación en los centros especializados, «toda nuestra vida nos han enseñado a dominar el instrumento técnicamente, pero se han olvidado de enseñarnos qué sentimos cuando subimos a un escenario o antes de preparar una audición y qué nos decimos al salir a tocar. Creo que centrarnos en conocernos es la base para tener resultados y vivir una vida plena en el escenario», como asegura el experto, ya que «el 80% del éxito de un concierto o audición es mental».

'Elígete en el escenario'

Tras formarse con mentores durante tres años, Pardo comenzó a impartir sus sesiones a través de un método propio denominado ‘Elígete en el escenario’.

«Lo llamé así porque cuando subes a escena estás pendiente de qué pensará el público, nuestros compañeros, el jurado si se trata de una audición, los padres, la pareja, etc. Pero mi intención es que ese momento sea solo tuyo, un momento en el que conectar contigo mismo. La clave está en elegirte a ti y después, de forma automática, logras conectar con todos los demás y disfrutar de verdad con lo que amas. A eso es a lo que intento ayudarles».

Él se centra en lo que conoce bien, la música, aunque «la inseguridad, los bloqueos y el miedo escénico son los mismos que puede tener una persona en cualquier otro tipo de profesión de alto rendimiento, ya sea en las artes escénicas, los deportes o más ámbitos sometidos a una gran presión. También es aplicable a cualquiera que tenga miedo a fallar o a no cumplir con las expectativas», apunta.

Mentorías

De hecho, en el primer mes de sus mentorías, que duran entre dos y tres meses, «apenas se habla de música», asegura.

«Lo básico en esta fase inicial es conocerse a uno mismo. En muchísimos casos los bloqueos se producen por unas expectativas creadas de pequeños. Entre los tres y los ocho años es el periodo en el que absorbemos casi toda la información que tenemos en cuanto a creencias sobre todos los temas de la vida. Para superar un problema hay que ir a la raíz y por este motivo les pregunto sobre sus creencias, sus pensamientos derivados de esas creencias, sus emociones y cómo se hablan a sí mismos».

La herramienta esencial para Juanjo Pardo es el lenguaje. «Es en lo que más incido a lo largo de las sesiones, qué nos decimos como músicos antes, durante y después de subir al escenario, ya que no podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar lo que nos decimos sobre lo que nos pasa», resume.

Cambios

Las creencias limitantes, las metas, la manera de tratarse a sí mismos, la presión del entorno que les rodea, las emociones y las reacciones a esos sentimientos van cambiando a medida que avanza la terapia.

Todo ello provoca que los temblores, angustia, sudoraciones e incluso pesadillas después de una actuación den paso poco a poco a «transmitir una energía que solo se consigue cuando el músico está conectando consigo mismo, sin pensar en nada más, disfrutando de verdad con lo que hace», como resume el mentor. «No se puede subir al escenario pensando ‘no quiero fallar’, hay que hacerlo con ganas de divertirse», concluye quien también superó sus miedos antes de ayudar a los demás.