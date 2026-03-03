Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El escritor portugués Gonçalo M. Tavares gana el Premio Formentor de las Letras

El jurado designa por unanimidad al también dramaturgo y poeta "por desvelar las inesperadas implicaciones de la humanidad asustada de sí misma", entre otros méritos literarios

El escritor recién galardonado, Gonçalo Tavares

El escritor recién galardonado, Gonçalo Tavares / EFE / Joana Caiano

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El escritor, dramaturgo y poeta portugués Gonçalo M. Tavares ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2026 por unanimidad del jurado en esta 16 edición.

Según el acta del reputado reconocimiento, considerado la antesala del Nobel, el autor nacido en Angola en 1970 ha sido destacado «por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo y por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad», entre otros muchos méritos literarios.

El premio está dotado con 50.000 euros y se entregará en las Conversaciones de Formentor, que se celebrarán a finales de año con el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas.

Títulos en español

Tavares está considerado por la crítica como «una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea».

En español ha publicado los siguientes títulos: Mateo perdió el empleo (2023); El Reino (2018), edición integral que reúne las cuatro novelas del ciclo: Un hombre: Klaus Klump, La máquina de Joseph Walser, Jerusalén y Aprender a rezar en la era de la técnica; Una niña está perdida en el siglo XX (2016); El barrio (2015), edición que compila varios de sus libros sobre Los señores; y Un viaje a la India (2014), publicados en Seix Barral.

