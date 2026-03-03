Literatura
El escritor portugués Gonçalo M. Tavares gana el Premio Formentor de las Letras
El jurado designa por unanimidad al también dramaturgo y poeta "por desvelar las inesperadas implicaciones de la humanidad asustada de sí misma", entre otros méritos literarios
El escritor, dramaturgo y poeta portugués Gonçalo M. Tavares ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2026 por unanimidad del jurado en esta 16 edición.
Según el acta del reputado reconocimiento, considerado la antesala del Nobel, el autor nacido en Angola en 1970 ha sido destacado «por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo y por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad», entre otros muchos méritos literarios.
El premio está dotado con 50.000 euros y se entregará en las Conversaciones de Formentor, que se celebrarán a finales de año con el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas.
Títulos en español
Tavares está considerado por la crítica como «una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea».
En español ha publicado los siguientes títulos: Mateo perdió el empleo (2023); El Reino (2018), edición integral que reúne las cuatro novelas del ciclo: Un hombre: Klaus Klump, La máquina de Joseph Walser, Jerusalén y Aprender a rezar en la era de la técnica; Una niña está perdida en el siglo XX (2016); El barrio (2015), edición que compila varios de sus libros sobre Los señores; y Un viaje a la India (2014), publicados en Seix Barral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
- Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
- Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por retrasos y fallos en diagnósticos y tratamientos
- Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
- Martín Demichelis, en su presentación con el Mallorca: 'Quien se crea que es titular está equivocado y quien se crea relegado, también
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones