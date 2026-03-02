David Uclés presentará su nueva novela, 'La ciudad de las luces muertas', el 25 de marzo en Palma

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990) presentará en Palma su novela La ciudad de las luces muertas, con la que ha ganado el Premio Nadal 2026. El también autor de La península de las casas vacías conversará con la periodista de Diario de Mallorca Pilar Garcés en la librería Rata Corner, el 25 de marzo a las 19 horas.

David Uclés ha incluido Palma en su gira de promoción de La ciudad de las luces muertas, novela en la que convergen muchas Barcelonas y en la que aparecen personajes de distintas épocas, como Carmen Laforet, Cortázar, Mario Vargas Llosa, García Márquez, Picasso, Simone Weil, Rosalía o Montserrat Caballé, en una nueva obra de realismo mágico.

Esta es la cuarta novela de Uclés y salió a la venta hace menos de un mes. Su presentación en Palma se enmarca en la celebración de los diez años de Rata Corner, que ha invitado a la periodista Pilar Garcés para que conduzca la charla con el escritor superventas. Las plazas para asistir a esta conversación son limitadas, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web de esta librería, a partir de este lunes, 2 de marzo, a las diez de la mañana.

Con La península de las casas vacías, Uclés ha vendido más de 400.000 ejemplares en 34 ediciones y el texto ha sido traducido a 18 idiomas. La ciudad de las luces muertas va ya por la tercera edición en castellano y la segunda en catalán. Antes de estos dos éxitos, el escritor ubetense había publicado Emilio y Octubre y El llanto del león.

En plena promoción de su última novela, Uclés se ha visto inmerso en una polémica tras haber rechazado participar en unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla que incluían a Aznar y Espinosa de los Monteros y que se debían celebrar a principios de febrero, organizadas por Arturo Pérez-Reverte. Tras la baja del Premio Nadal 2026 y de otros invitados, el organizador ha reprogramado esas jornadas para octubre.