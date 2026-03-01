Therians: Entender antes de alarmarse

En los últimos meses, algunas familias y profesionales han empezado a escuchar un término poco conocido: therians. La palabra puede generar inquietud o desconcierto, especialmente cuando aparece asociada a niños o adolescentes. Sin embargo, comprender de qué se trata realmente es clave para evitar alarmismos innecesarios y ofrecer un acompañamiento adecuado.

Las personas que se identifican como therians expresan una conexión interna, emocional o simbólica con un animal concreto. Esta vivencia no implica creer que son físicamente un animal ni desear dejar de ser humanos. Se trata, más bien, de una forma de identificación subjetiva que suele tener un fuerte componente emocional y simbólico. En la gran mayoría de los casos, la persona mantiene intacto el contacto con la realidad y su funcionamiento cotidiano; en caso contrario, ya habría una patología.

Es importante diferenciar este fenómeno de otros conceptos que a menudo se confunden. No estamos hablando de un trastorno mental, ni de un delirio, ni de una psicosis. Tampoco es lo mismo que el furry fandom, que es una afición cultural o artística relacionada con personajes animales antropomorfos. En los therians no hay, por definición, una negación del propio cuerpo ni una desconexión de la realidad.

¿Por qué aparece con más frecuencia en la adolescencia? Porque la adolescencia es una etapa especialmente intensa en la construcción de la identidad. Es un periodo de búsqueda, de preguntas profundas sobre quién soy, dónde encajo y cómo me relaciono con el mundo. En este contexto, el animal puede representar cualidades que el adolescente necesita o valora: fuerza, protección, libertad, valentía, sensibilidad o pertenencia. El animal actúa como un símbolo, no como una sustitución de la identidad humana.

Las redes sociales han jugado un papel importante en la visibilización de estas experiencias. Lo que antes podía vivirse de forma íntima o aislada, ahora encuentra comunidad, lenguaje compartido y reconocimiento. Esto puede ser positivo, pero también puede amplificar la experiencia si se convierte en el único eje de la identidad personal. Como en tantos otros ámbitos, el problema no es la existencia del fenómeno, sino la ausencia de otros espacios de desarrollo y relación, y como padres es importante saberlo.

Desde el punto de vista de la salud mental, en la mayoría de los casos no hay patología asociada ni necesidad de intervención. Solo debería valorarse una consulta profesional cuando existe un sufrimiento significativo, un aislamiento social marcado, una interferencia clara con la vida diaria, un rechazo persistente del propio cuerpo o la presencia de ideas claramente delirantes. La clave no es la etiqueta, sino el bienestar global del niño o adolescente. De ahí que debamos saber que la línea fina existe.

Para las familias, el mensaje fundamental es claro: escuchar antes de juzgar. Ridiculizar, prohibir o minimizar puede romper la comunicación y aumentar el malestar. Preguntar con curiosidad, observar cómo está el menor en su conjunto —en casa, en la escuela, con sus iguales— y mantener rutinas, vínculos y límites saludables suele ser la mejor estrategia. Acompañar no significa validar todo, sino estar presentes y disponibles.

En un mundo cada vez más complejo, muchas formas de expresión juvenil nos resultan nuevas o desconcertantes. Entender los therians desde la calma y el conocimiento nos permite hacer lo más importante: cuidar a la persona que hay detrás, más allá de cualquier etiqueta. n

