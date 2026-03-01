Los Goya 2026: Una gala con pinceladas de Mallorca
Charli Bujosa, Rossy de Palma, Francina Armengol, Victoria Luengo, el recuerdo de ‘Pa negre’ y una canción de Tomeu Penya, presentes en la fiesta del cine español
Los premios Goya se han entregado este sábado en Barcelona y han sido varias las conexiones con Mallorca durante la gala. Charli Bujosa ha asistido como parte del equipo de Flores para Antonio y del corto Carmela, pero no ha sido la única presencia mallorquina. Francina Armengol, presidenta del Congreso, Rossy de Palma y Victoria Luengo, quienes han ejercido de presentadoras de dos de los galardones, han estado en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Allí, se ha recordado que Pa negre, de Agustí Villaronga ha sido una de las películas premiadas en estos 40 años y, ya avanzada la noche, Rigoberta Bandini ha cantado en directo De tot cor, una canción de amor de Tomeu Penya.
Un pedacito del Goya a la mejor canción original logrado por Flores para Antonio llegará a Mallorca de la mano de Charli Bujosa, quien ha asistido a la gala acompañando a Alba Flores y al resto del equipo del documental.
En esta gala, Francina Armengol ha saludado a la actriz norteamericana Susan Sarandon, Goya internacional 2026, encuentro que ha compartido en su Instagram.
Pero la fiesta del cine también ha contado con más presencia mallorquina, ya que Rossy de Palma ha salido al escenario para presentar uno de los premios y posteriormente lo ha hecho la también actriz Victoria Luengo.
Los fans de Tomeu Penya han reconocido su tema De tot cor en la voz de Rigoberta Bandini, mientras la cantante y presentadora de la gala se paseaba por el patio de butacas, ya transcurrida más de media ceremonia.
En 2011, Pa negre ganó nueve premios Goya, entre ellos el de mejor película, por lo que algunos segundos de este filme del mallorquín Agustí Villaronga han sido incluidos junto a los del resto de obras premiadas en estos 40 años.
