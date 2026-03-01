DIONÍS A TAULA
Un escumós de Mallorca amb perfil propi (i 2)
Pere Seda. Vins i Celler
Com vàrem comentar la setmana anterior, el Brut Nature del celler Pere Seda de Manacor es crea a partir de varietats com ara
, parellada, premsal i giró ros. N’usen unes varietats de raïm o unes altres de les esmentades, depenent de com ha anat la collita. De fet, el que es troba al mercat avui dia s’ha elaborat només amb dues castes de les esmentades abans: parellada i giró ros.
Gràcies a Pere Reus Jaume, aquest vi escumós és una realitat, atès que va ser possible gràcies a la seva constància i al seu esforç per aconseguir un bon producte. Pere Reus Jaume va partir d’aquest món fa devers una dècada, però el seu llegat és ben viu, també amb els seus fills, Elena i Pere, la responsable d’envasament del celler i l’encarregat del celler respectivament.
Brut Nature és un vi escumós de color groc pàl·lid, viu i alhora net i lluent. Hi destaquen flaires de pastisseria i, en boca, és refrescant, sec, amb una bombolla fina i un final de boca saborós i fresc. Per a Tòfol Reus, gerent del celler Pere Seda, és un escumós que marida molt bé amb les menjades més que amb els aperitius perquè gràcies als més de nou mesos de criança en botella té una evolució i un cert cos que el fan ser un bon company de plats com la porcella rostida, de fritures variades o d’un peix al forn.
A Pere Reus i Morro fundador del celler —que va néixer a Selva i va tenir cellers i botigues a Binissalem, a Palma, Porreres i a Felanitx (Cas Concos)— molt segurament no li va passar mai pel cap elaborar un escumós. Ara bé, de segur que, si ara alçàs el cap i pogués tastar el producte que fan els seus descendents, n’estaria ben orgullós, especialment enguany que se celebra el 140 aniversari del seu naixement.
