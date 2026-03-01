Cuina amb memòria
Coca de jonquillo
Primeta de pasta, amb verdura abundant i el jonquillo entremig, un bocí d’aquesta coca es converteix en una mossegada deliciosa. Cal aprofitar la temporada
El DCVB diu referint-se al jonquillo, que és un peixetó molt menut, de color blanc rosenc i que és molt estimat com a comestible a Mallorca. També es coneix a la nostra illa com a jonquet i a Catalunya com a xanguet. Es pesca amb un artet (xarxa petita i fina) que és estirat des d’una barca i se sol capturar a les zones arenoses. El cabotí és molt semblant, però una mica més obscur i d’una qualitat força inferior a la del jonquillo; cal anar amb compte a l’hora de comprar-lo perquè sovint es despatxa plegat. La temporada de pesca sol anar de gener fins al mes d’abril. Es prepara també en raoles.
INGREDIENTS:
Per la pasta:
- Una grapada de saïm
- Un tassonet d’oli (de la grossària d’un tassó de vi)
- Dos tassonets d’oli
- Llevat (de la grossària d’una ametlla)
- La farina que es begui.
Per al farcit:
- Jonquillo
- Dos manats de grells o cebes tendres
- Espinacs
- Bledes
- Un bon manat de julivert
- Tomàtiga de ramellet
- All
- Oli
- Sal
- Pebre bo
- Pebre bord
PREPARACIÓ:
- Farem la pasta amb el saïm fos, l’oli, el llevat fos en una mica d’aigua tèbia i la farina necessària.
- Treballarem la pasta fins a obtenir-la fina i blana, ja que no pot ser espessa en excés. La deixarem tovar.
- Mentrestant, prepararem la verdura. La netejarem i centrifugarem o eixugarem. Utilitzarem dues o tres bledes ben tallucades, un manadet d’espinacs, un bon manat de julivert, dos manats de grells o cebetes tendres i uns quants alls tallucats.
- Ho tremparem amb oli, sal i pebre bo.
- Una vegada ho haurem mesclat bé hi mesclarem el jonquillo, aproximadament un quart de quilo per a una coca mitjana.
- Quan tot estigui ben mesclat, amb l’oli suficient, però no excessiu. Si la verdura fes un poc de suc, la premerem per fer-li tirar l’excés de líquid; en cas contrari, la pasta no courà com pertoca.
- Posarem la verdura per damunt la pasta, que haurem estirat sobre una llauna.
- Per damunt la coca, abans d’enfornar-la hi distribuirem unes tallades rodones de tomàtiga de ramellet amb una mica de sal, pebre bo i unes gotes d’oli. Empolsimarem la coca amb un polset de pebre bord.
- L’enfornarem uns 40/45 minuts. El temps pot dependre del tipus de forn.
Recepta feta a partir de la que aportà Maruja Gayà Fullana, excel·lent cuinera i encara millor persona.
