Coca de jonquillo

Primeta de pasta, amb verdura abundant i el jonquillo entremig, un bocí d’aquesta coca es converteix en una mossegada deliciosa. Cal aprofitar la temporada

Coca de jonquillo / A. T.

Antoni Tugores

El DCVB diu referint-se al jonquillo, que és un peixetó molt menut, de color blanc rosenc i que és molt estimat com a comestible a Mallorca. També es coneix a la nostra illa com a jonquet i a Catalunya com a xanguet. Es pesca amb un artet (xarxa petita i fina) que és estirat des d’una barca i se sol capturar a les zones arenoses. El cabotí és molt semblant, però una mica més obscur i d’una qualitat força inferior a la del jonquillo; cal anar amb compte a l’hora de comprar-lo perquè sovint es despatxa plegat. La temporada de pesca sol anar de gener fins al mes d’abril. Es prepara també en raoles.

INGREDIENTS:

Per la pasta:

  • Una grapada de saïm
  • Un tassonet d’oli (de la grossària d’un tassó de vi)
  • Dos tassonets d’oli
  • Llevat (de la grossària d’una ametlla)
  • La farina que es begui.

Per al farcit:

  • Jonquillo
  • Dos manats de grells o cebes tendres
  • Espinacs
  • Bledes
  • Un bon manat de julivert
  • Tomàtiga de ramellet
  • All
  • Oli
  • Sal
  • Pebre bo
  • Pebre bord

PREPARACIÓ:

  • Farem la pasta amb el saïm fos, l’oli, el llevat fos en una mica d’aigua tèbia i la farina necessària.
  • Treballarem la pasta fins a obtenir-la fina i blana, ja que no pot ser espessa en excés. La deixarem tovar.
  • Mentrestant, prepararem la verdura. La netejarem i centrifugarem o eixugarem. Utilitzarem dues o tres bledes ben tallucades, un manadet d’espinacs, un bon manat de julivert, dos manats de grells o cebetes tendres i uns quants alls tallucats.
  • Ho tremparem amb oli, sal i pebre bo.
  • Una vegada ho haurem mesclat bé hi mesclarem el jonquillo, aproximadament un quart de quilo per a una coca mitjana.
  • Quan tot estigui ben mesclat, amb l’oli suficient, però no excessiu. Si la verdura fes un poc de suc, la premerem per fer-li tirar l’excés de líquid; en cas contrari, la pasta no courà com pertoca.
  • Posarem la verdura per damunt la pasta, que haurem estirat sobre una llauna.
  • Per damunt la coca, abans d’enfornar-la hi distribuirem unes tallades rodones de tomàtiga de ramellet amb una mica de sal, pebre bo i unes gotes d’oli. Empolsimarem la coca amb un polset de pebre bord.
  • L’enfornarem uns 40/45 minuts. El temps pot dependre del tipus de forn.

Recepta feta a partir de la que aportà Maruja Gayà Fullana, excel·lent cuinera i encara millor persona.

