Hay quien aguarda la primavera mallorquina como una promesa de luz y campo abierto. Hay quien, en cambio, la recibe como una declaración de guerra firmada por cada almendro, cada gramínea y cada pino del interior de la isla. Para los alérgicos, el sol de marzo no es una invitación al paseo sino la señal de salida de una ofensiva vegetal sin cuartel.

Salir a caminar por los alrededores de Santa Maria o Alaró en estas fechas tiene algo de misión imposible. Los ojos lloran sin motivo aparente, los estornudos llegan con la cadencia y la potencia de algo que debería estar catalogado como fenómeno meteorológico, y en el bolsillo ya no cabe un pañuelo más.

El remedio, claro, existe. Ese comprimido pequeño que promete devolverte el uso pleno del sistema respiratorio a cambio de ralentizar el cerebro hasta velocidades prehistóricas. Un trato discutible, pero que millones de personas renuevan cada año con la resignación del que no tiene alternativa.

Y, mientras los poetas celebran la floración con versos, los elegidos por la alergia negocian con sprays nasales que arden, con gafas de sol que disimulan ojos enrojecidos y con la esperanza de que el viento cambie de dirección antes del aperitivo.

Porque sí, la primavera aquí es extraordinaria. Solo que algunos la vivimos desde el otro lado del cristal, con las ventanas cerradas y el prospecto del antihistamínico más leído que cualquier guía de naturaleza.

Pero, aunque las mucosas protesten, hoy toca celebrar. Un año más, el 1 de marzo nos recuerda quiénes somos. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera cumplen años como comunidad autónoma, bajo nuestra ‘manera de ser’. Porque hay algo en estas islas que no se explica del todo bien, que se lleva dentro, que tiene que ver con el mar, con la tierra, con la gente y con una forma de entender la vida que es, sencillamente, nuestra.

Pero, antes de que el siguiente estornudo nos interrumpa, que empiece la crónica.

1. Premios Onda Cero

El Auditòrium de Palma acogió una noche de reconocimientos, aplausos y mucho calor humano. La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 llenó hasta el último asiento de la sala para celebrar a quienes, a lo largo del año, han dejado huella en la isla.

La velada estuvo conducida por Elka Dimitrova y Agustín Martínez ‘El Casta’, que llevaron la noche con la complicidad de siempre y arrancaron más de una sonrisa entre el público.

Sobre el escenario desfilaron nombres y proyectos que representan lo mejor de Mallorca. La Fundació Sant Joan de Déu, el atleta Joan Munar, el Mercat de Pere Garau, el vino circular Cercle, Palma Beach, el programa Grans Actius, el investigador Lluís Morey, la farmacéutica Marta Munar, AFAPAM, Es Gremi y la actriz Llum Barrera recogieron sus galardones entre ovaciones. La distinción honorífica recayó en la Base Aérea de Son Sant Joan.

La música marcó el inicio y punto final perfecto. David de María llenó el Auditòrium con su voz, convirtiendo una gran noche en algo todavía más especial.

2. El Solleric se viste de arte

Qué tarde tan especial la de la inauguración en el Casal Solleric. Los diez finalistas del Premi Antoni Gelabert por fin pudieron mostrar su trabajo al mundo, y la respuesta del público no pudo ser más cálida.

Los números ya dicen mucho. 435 artistas, 913 obras presentadas y un jurado de lujo formado por José María Yturralde, Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, junto a Aina Pomar Cloquell y Sebastià Mascaró. De toda esa riqueza creativa, diez nombres se abrieron paso hasta la muestra. José Luis Cremades, Inma Femenía, Mar Guerrero, Irati Inoriza, Pixy Liao, Almudena Lobera, Alejandro Leonhardt, Adrián Martínez, Laia Ventayol y Johanna Von Monkiewitsch componen una selección tan variada como apasionante, con propuestas que van desde la pintura y la instalación, hasta videoarte y la escultura textil. La exposición permanecerá abierta hasta marzo de 2026. Merece la pena la visita.

3. ‘Xismes de pintoras’

Es Baluard reunió a un buen número de la sociedad mallorquina en una de esas inauguraciones que dejan buen sabor de boca. Todos allí para arropar a Catalina Obrador, más conocida en el mundo del arte como Popea, en el estreno de su nuevo proyecto expositivo.

Universitat Herbal. Xismes de pintoras ocupa el Espacio D del museo hasta el 3 de mayo y desde el primer momento invita a entrar despacio, sin prisas. Telas teñidas con elementos naturales, pinturas sobre materiales reutilizados, textos y sonidos que acompañan el recorrido. Todo convive con esa calidez de taller que hace sentir al visitante parte de algo vivo.

El proyecto, comisariado por Cristina Anglada, nace de una investigación profunda sobre historias de mujeres, memoria y comunidad. Un trabajo honesto y delicado que se nota construido con tiempo y mucho cuidado.

Además, la muestra incluye encuentros íntimos con grupos reducidos en marzo y abril, con una sesión especial el 17 de abril junto a la comisaria y escritora Blanca Arias. Una propuesta que merece toda la atención.

4. Exposición de Victoria Canals

El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor se llenó de luz y de Tramuntana. La artista mallorquina Victoria Canals presentó allí su nueva serie de pinturas, Memòries de la Tramuntana, una muestra que permanecerá instalada hasta el 7 de marzo con el apoyo del Ayuntamiento de Llucmajor.

La inauguración congregó a amigos y admiradores de una artista que lleva el Mediterráneo en la piel y lo traslada al lienzo con una sensibilidad muy particular. Mallorca es su fuente inagotable. El mar, la luz, la libertad de la isla. Victoria trabaja con minerales como el cuarzo y la mica en polvo para crear oleajes con textura que parecen moverse, que huelen a sal y a viento.

Pero su generosidad va más allá de la pintura. A través de Tallers d’art i vida, su proyecto más personal, más de 300 personas han aprendido a su lado a crear ese mar desde cero.

Noticias relacionadas

Dos semanas en Llucmajor para dejarse llevar por sus olas. Una visita que merece mucho la pena.