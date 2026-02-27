Maria Jaume publica nuevo disco: "Las mujeres empezamos a ser referentes en la música actual en catalán"

Con su nuevo disco apetece que sea verano y lleguen las verbenas. ¿Era su necesidad al componerlo?

Nació precisamente en verano, varias semanas antes de las fiestas de Sant Domingo, mientras hacía balance de cómo me había ido el año, en el que me habían pasado cosas muy buenas y otras no tanto. Recordando a la gente que pierdes por el camino y a quienes siempre siguen ahí, pensé: esto es lo que son las fiestas del pueblo, cuando nos concentramos en la plaza con las personas que quieres con locura y otras que tal vez no te gustaría ver tanto, tal como cuento en la canción A plaça. Así surgió la idea.

Comparte la luminosidad del anterior álbum, Nostàlgia Airlines, y la presencia de música urbana y electrónica, aunque añade sonidos del folclore mallorquín. ¿Qué le atrajo de este juego?

Cuando lo componía, como era sobre las fiestas de Lloret, pensaba que tenía que estar ambientado en ellas en todos los sentidos, a nivel lírico y sonoro. En las letras hay muchos elementos simbólicos al hablar de los dimonis, los gegants, los pasacalles..., y además suenan las xeremies, castañuelas, etc., pero dándoles una vuelta y llevándolas al sonido actual. De hecho, no es un disco folclórico, ya que lo que me interesaba era llevarlo a mi estilo, adaptarlo a la música pop.

También hay ritmos latinos.

Ya jugué con ellos en el anterior disco, donde había algún reguetón y afrobeat. Aquí he continuado el camino porque este tipo de música representa muy bien la verbena, en la que escuchas merengue, bachata y todo tipo de estilos y versiones.

En general, la introducción de elementos tradicionales por parte de músicos jóvenes es cada vez más habitual. ¿A qué se debe esta recuperación de las raíces?

Yo creo que estamos en un buen momento en cuanto a apreciación y reivindicación de todo aquello que nos hace especiales o diferentes en algún sentido. Frente a un mundo tan globalizado y homogéneo, en el que todos nos parecemos cada vez más, es muy importante conservar y revalorizar los elementos que son singulares de cada cultura.

Portada del disco / .

Lo ha hecho incluso Bad Bunny en su aclamado álbum. ¿Qué opina de este fenómeno global?

A mí Bad Bunny me fascina, y más aún lo que ha conseguido al trasladar una música tan concreta y personal a un ámbito tan universal. Ha logrado crear un disco totalmente mainstream desde un lugar muy pequeño y particular. Creo que con las fiestas del pueblo pasa algo parecido, que son muy locales pero se pueden extrapolar fácilmente. Me gustaría que en este disco todo el mundo se sintiese bienvenido porque, a pesar de estar compuesto desde un lugar concreto e incluso íntimo, evoca temas universales.

Otro de sus referentes ha sido Antònia Font, con cuyo cantante compartió tema. ¿Qué supone este grupo para la música en catalán?

Fue el primero que traspasó la frontera de las islas y eso marcó mucho a los artistas mallorquines porque vimos que era posible. Es muy difícil lograrlo y ellos abrieron puertas. También nos han influido a la hora de componer, al menos a mí y a quienes los seguimos desde que éramos pequeños.

¿Ahora la música mallorquina habla en femenino?

Las mujeres empezamos a ser referentes en la música actual en catalán. Debería ser algo normal y yo lo vivo con naturalidad, aunque es verdad que hasta hace varios años no ocurría. Cuando empecé a componer de adolescente, no tenía ninguna artista de aquí en quien inspirarme en el ámbito del pop. Ahora las niñas tienen ejemplos de diferentes estilos y es realmente positivo porque les parecerá normal probarlo si les gusta cantar.

¿Qué tiene en común el póker de ases formado por usted, Maria Hein, Júlia Colom y Mar Grimalt?

Pese a que hacemos música muy distinta, creo que ser de Mallorca condiciona mucho. Partimos de paisajes, elementos y referencias muy similares, aunque después lo expresemos cada una a su manera.

«Ho teníem tot i no en teníem ni idea», canta en el tercer tema de Sant Domingo Forever. ¿Es el sino de la juventud no darse cuenta de eso hasta que lo pierdes?

Nos ha ocurrido a todos, es uno de los temas universales de los que hablo, el paso del tiempo. El disco me ha dado pie a apreciar todo lo que tengo. A veces cuesta, ya que forma parte de la normalidad y no lo valoramos, pero a mí el hecho de haberme ido a vivir a Barcelona me ha dado otra perspectiva e incluso me ha reconciliado con situaciones que rechazaba de adolescente.

La verbena siempre se celebra en «sa mateixa plaça d’on a vegades he volgut partir». ¿Por qué todos los mallorquines queremos salir?

A cierta edad tenemos muchas ganas de conocer cosas nuevas y hacer lo que nos dé la gana sin la necesidad de explicárselo a nadie. Además, en un pueblo pequeño, como Lloret, todo se amplifica y si eres una persona independiente, puede agobiar, aunque con el tiempo llega la reconciliación.

Afirma que es un retorno maduro a su pueblo, pero en Sonen ses campanes teme que habrá un día en que ninguno de los amigos vivirá allí. ¿Ya le está ocurriendo?

Las fiestas también tienen ese punto agridulce de recordar a quienes ya no están. Es un momento de comunión con tu familia y amigos, aunque está claro que habrá un momento en que en el pueblo no vivirá la misma gente. A esto se añade la situación actual de crisis de la vivienda que sufre Mallorca a causa de la compra por parte de extranjeros con mayor poder adquisitivo. Me he planteado que dentro de un par de años querré volver a la isla y tal vez no podré permitirme pagar un alquiler o comprar una casa.

Algunas letras tratan temas actuales de forma sutil, como la de «enmig d’un món que se desmorona». ¿A qué se refiere?

Las fiestas sirven en cierto modo de paréntesis, de refugio ante la situación del mundo en general. Es verdad que lo trato de forma muy sutil, aunque es una referencia a estos tiempos tan tensos que vivimos, con los que dan ganas de aislarse una semana y así no ver ni escuchar según qué barbaridades. Las fiestas te permiten evadirte de todo eso y vivir unos días de comunión con el pueblo y alegría colectiva. Después ya volveremos a la realidad.

Un amor tóxico idealizado se apodera de la canción Acupuntura. ¿Cómo trata de superar este tipo de experiencias?

Creo que a todo el mundo le ha ocurrido en cierta ocasión sentirse enganchado de alguien a pesar del paso del tiempo. Cuando ves que la situación se convierte en tóxica y lo que necesitas es salir del bucle, yo tengo claro que lo mejor es no tener ningún contacto con esa persona. Con los años acabarás diciendo, «¡madre mía, en qué pensaba!».

Tras el galardonado Nostàlgia Airlines, ¿vuelve un buen año para tirar fuegos artificiales?

Ya veremos qué pasa, aunque mi sensación es que nunca había estado tan contenta con un disco mío y eso ya me da muchos fuegos artificiales. Mi mayor deseo es que llegue a la gente y se lo haga suyo. Para mí sería lo máximo , lo que me haría sentir muy orgullosa.