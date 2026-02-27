La marca Moda Artesana de Mallorca desfila por el Teatre Principal de Palma

Como dice el lema, «la artesanía siempre ha estado aquí, ahora se reconoce». Y esta noche de viernes se valoró por todo lo alto en el Teatre Principal de Palma, que acogió la gala de presentación de Moda Artesana de Mallorca con un desfile que se convirtió en «un relato cultural» del pasado, presente y futuro de la creatividad isleña.

Alrededor de un centenar de diseños lucieron sobre el escenario portados por modelos y ambientados con luz y música durante el estreno de la marca de garantía impulsada por el Consell.

Las creaciones artesanas fueron divididas en cinco categorías de oficios en esta primera edición y han participado 18 artesanos de dichas áreas: tejidos y confección, ornamentación, fibras vegetales, piel y cuero, y calzado.

Cada uno de estos maestros se encargó de presentar hasta seis propuestas ideadas para la gala, todas ellas con el nexo de ofrecer una mirada contemporánea a las creaciones más arraigadas de sa Roqueta.

Textil

Un ejemplo son las telas de llengos y la indumentaria típica de la isla, reinterpretadas en esta ocasión por la visión singular de Feel Mallorca, Bujosa Artesania Tèxtil, Maria Genovard, Moraduix, Teixits Riera, Teixits Vicens y Vius Esporles.

El talento en el ámbito de la ornamentación y joyería desfiló de la mano de las firmas A. Fuster, Alicia Forteza, Carlos Tellechea, Damià Mulet y Javier Vallori, que actualizaron piezas tan tradicionales como la cruz mallorquina y representaron simbólicamente la flora y el paisaje autóctonos.

Por la pasarela del Principal, cuya platea y palcos se llenaron de público, también destacaron las creaciones fruto de los oficios que trabajan las fibras vegetales, como la palma. Las firmas participantes fueron Antic Mallorca, Paumes i Brins, Yolitas y Espai Kamàndalu.

La familia de la piel y el cuero fue representada por Mastrenat, cuya colección reinterpreta el trenzado mallorquín desde la sostenibilidad y la reutilización de materiales. Por último, Ben Calçat rememoró la tradición zapatera mallorquina en una presentación que puso sobre todo en valor el trabajo manual y ensalzó la artesanía isleña como motor creativo actual.

Las embajadoras de la marca son Carolina Cerezuela y su hija, «un símbolo que representa la idea de transmisión, legado y futuro que encarna Moda Artesana de Mallorca".

"Esta marca habla de manos que enseñan a otras manos, de valores que pasan de generación en generación y de una forma de crear ligada a nuestra identidad», tal como destacó el presidente del Consell, Llorenç Galmés.