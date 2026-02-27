Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”

Medalla de Oro de Balears 2026. ¿Se lo esperaba?

No. Cuando recibí la noticia fue una gran sorpresa e inmediatamente me embargó un gran orgullo y también una gran responsabilidad. Recibir la máxima distinción del Govern balear es un honor.

¿Qué fue lo primero que pasó por su cabeza cuando se lo comunicó la presidenta Marga Prohens?

Al principio lo tuve que digerir, lo tuve que asimilar unos segundos, tuve que parar. La verdad es que enseguida acepté, con mucho orgullo.

¿Se ve con fuerzas para el acto de este sábado en La Llotja?

Me veo con fuerzas, y si no las tendré que sacar. Realmente será mi primer acto público. Todo será muy protocolario, muy solemne, con la gente sentada, así que creo que será algo fácil para mí.

¿Cómo se encuentra mentalmente?

Se dice que las heridas que más duelen son las que no se ven. Hablando con el psicólogo en San Juan de Dios me dijo que lo mío es como un muñeco, como un juguete que tiene un golpe y que ya no funciona como antes. Sé que me queda mucho trabajo por delante, pero me esfuerzo cada día para recuperarme. Es un trabajo tedioso, pero creo que con el tiempo y con el cariño, ayuda y amor de la gente lo conseguiré.

¿Ya tiene preparado su discurso o tirará de improvisación, algo que manejan muy bien los músicos?

Si tengo que ser sincero, creo que voy a tirar de improvisación, porque es lo que llevo haciendo toda la vida. He pensado un poco lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Será un discurso muy cortito pero saldrá desde el corazón.

¿Dirá algo sobre la precariedad que viven la mayoría de quienes se dedican a su oficio?

Si tuviera que hablar sobre la precariedad de los músicos me quedaría un discurso que lo podría sacar por fascículos. La cultura en general está viviendo un momento muy precario, muy sensible, muy difícil, pero siempre digo que nosotros, al final, tenemos que estar por encima de toda la industria y de todo, porque no les necesitamos. Para escribir y cantar una canción no les necesitamos. Tenemos que cerrar la burbuja y ser más artistas que nunca. Y luego la consecuencia ya vendrá. Creo que tenemos que apartar o ignorar todo ese ruido que hay alrededor y que además no nos ayuda y mucho menos nos beneficia.

Jaime Anglada, en el Club Náutico de Palma / MANU MIELNIEZUK

¿Usted no está entre el 60 por ciento de los españoles que cambiaría de trabajo?

No. Incluso hablando de la precariedad en nuestro oficio, ¡es mi oficio soñado y no lo cambiaría nunca! Cantar y compartir escenario, compartir emociones encima de un escenario, es lo que me ha hecho más feliz.

¿Cuál es el mayor premio que le ha dado la vida?

Después del episodio que sufrí el verano pasado, y tener la oportunidad de quedarme, disponer de una segunda oportunidad de vida, que todavía poco a poco tengo que intentar adivinar por qué... siempre buscamos respuestas, ¿no? Respuestas al más allá. Hay gente que las encuentra, pero a mí me cuesta encontrarlas. Creo el mejor regalo que me ha dado la vida es la propia vida y tener la oportunidad de seguir viviéndola.

Cuando se publicó que iban a concederle esta Medalla leí algún comentario de odio en las redes sociales.

Puedo entender que haya gente que no esté de acuerdo, o que piense que a lo mejor era merecido para otro balear, pero bueno, yo no le dedico mi tiempo a eso. Creo que todo comentario, mientras se haga con respeto, siempre es bienvenido. Lo que pasa es vivimos en una sociedad y con un ritmo frenético donde también el respeto se ha perdido, y ya no solamente en el ámbito musical o en el ámbito artístico, en cualquier ámbito.

Hay quien dice que no le hubieran dado esta Medalla de no ser víctima de un accidente.

Bueno, se puede interpretar así, si alguien quiere entenderlo así. En la conversación que tuve con la presidenta Prohens me dijo que para nada esta medalla es consecuencia del accidente. Me dijo la presidenta que el año pasado ya tenía intención de dármela, lo que pasa que se jubilaba Ruiz Hernández y se decidió dársela a él.

¿Ya ha vuelto a coger la guitarra?

Me atrevo a decir que casi lo primero que hice al salir del hospital en octubre fue coger la guitarra. Aunque tengo que reconocer que la sensibilidad que tenía antes no es la misma, tengo la muñeca con una historia. Tengo que recuperar otra vez esa sensibilidad, tanto con la guitarra como con la voz.

¿La toca a diario?

Lo intento, pero de momento paso más tiempo en rehabilitación que tocando la guitarra.

¿Y ha empezado a escribir?

Lo intento también, pero todavía no he concretado nada, han sido pequeños bocetos, pequeños esbozos, pequeñas cosas que igual mañana se convierten en canción.

Seguro que usted acumula canciones para grabar un álbum doble.

La verdad es que sí. Hasta agosto del año pasado acumulaba un montón de canciones. La época de la pandemia fue muy productiva en este sentido. Con todos esos días en casa dediqué mucho tiempo a la música, busqué mi refugio en ella. Así como había gente que hacía pan o gente que hacía yoga, o gimnasia, pues yo me me fui a lo que más me gusta: escribir canciones. No sé si son buenas o son malas, pero son mis canciones.

¿Tiene mánager?

A día de hoy, no.

Pues le aconsejo que se busque uno: le van a llover las ofertas, si no lo han hecho ya.

Tengo que buscarme un mánager y un abogado (risas). Más que ofertas me llueven propuestas. Como me decía un amigo, estoy más de moda que nunca. Déjame decir que me he sentido muy querido, no admirado, sino querido, que es mucho más importante, por la gente de nuestras islas, gente anónima y gente cercana. Siempre pienso: cómo fue que me salvé. Me salvaron los médicos, el personal sanitario de Son Espases, de la misma manera que el SAMU que vino a buscarme, que yo no me acuerdo de nada, ¿sabes? Me atrevo a decir que fue el amor de la gente lo que me salvó.

Me ha confesado que Jaime Anglada está de moda. ¿No estará pensando en participar en algún reality, qué se yo, como el de ‘Supervivientes’?

No voy a ir a ninguna isla (risas). Me quedo en esta, que ahí sobrevivo.

¿Ya ha retomado alguno de los proyectos que tenía antes del siniestro, como el concierto del Teatre Principal de Palma?

Me hacía mucha ilusión, pero está aplazado, que no borrado, es decir, no será algo inmediato. Hablé antes de Navidad con Miquel Martorell y quedamos en que nos veríamos y buscaríamos una posible fecha para ese concierto. En su momento estaba planeado como un concierto del 30 aniversario de la grabación de primer disco, en 1995, pero lo tengo que repensar.

¿Qué concierto tiene en la agenda como espectador?

Me gustaría ver a Daniel, al que admiro y quiero mucho desde el principio de su carrera. Los músicos de la Quartet de Baño Band son increíbles, y además buenos amigos. Me encantaría verles pero de momento lo de meterme en un espacio cerrado como una sala, con tanta presión, me satura un poco. Por eso no me quedé ni a ver a Miguel Ríos ni a Los Secretos en su día.

¿Con cuál de las 4 mallorquinas de moda haría un dueto: Maria Jaume, Maria Hein, Júlia Colom o Marc Grimalt?

Los nuevos talentos que aparecen y afloran en Balears tienen mucho talento. Los jóvenes están haciendo cosas muy bonitas, y en este caso las cuatro chicas que nombras son para para aplaudir, para prestar atención y sobre todo para escucharlas y aprender de ellas.

El Govern, al concederle la Medalla de oro, destaca la proyección que ha logrado de la lengua catalana a través de la música, quizá sin saber que la mayoría de sus canciones son en castellano y que no hay ni un solo disco suyo en catalán.

Hay uno, titulado ‘I tu’, en el que todas las canciones son en catalán, aunque es verdad que el resto de mis discos han sido en castellano. En cualquier caso de una manera u otra siempre he llevado nuestras islas, nuestro idioma y nuestra gente en el corazón y lo he defendido a capa y espada.

El 40 por ciento de los catalanoparlantes asegura que su lengua está amenazada. ¿Usted lo siente así?

Tengo que reconocer que es un problema, o una cuestión, a la que le presto atención. Las cosas que están en peligro de extinción hay que cuidarlas, ya sea una lengua o un animal. Y creo que hay que cuidarlas no con una pancarta sino desde dentro, desde uno mismo, desde desde el mimo, el cariño, la protección. No creo que el catalán esté en extinción, se habla más que nunca, tanto en los colegios como en la calle, pero hay que cuidarlo. De la misma manera que no hay que rechazar ninguna lengua, también tenemos que aprender a hablar y escribir el castellano, igual que el catalán.

La elección del Real Club Náutico de Palma para esta entrevista no es casual. ¿La primera medalla que se colgó en su vida fue como regatista?

No, fue como piragüista. Luego ya llegaron las de regatista, pero no como protagonista, porque soy un tripulante de un barco de regatas y ahí el mérito es todo la tripulación. Sí me puedo adjudicar la suerte de haber formado parte de tripulaciones increíbles.

En su recuperación, ¿el mar también le sirve de medicina?

El mar me relaja, es algo que amo, que está lleno de poesía, lleno de incertidumbre, lleno de calma. El Mediterráneo, nuestra bahía, la siento como un regalo.

El músico Jaime Anglada / MANU MIELNIEZUK

Puntúe su estado físico, de 1 a 10.

Un 8, pero todavía tengo algunas molestias, no dolor, que debo ir recuperando. El fémur y la parte de la cadera está mejorando bastante bien, al igual que la muñeca. Sinceramente, mi recuperación física ha ido muy rápido y muy notable, me siento muy afortunado.

¿Este verano podrá participar en la Copa del rey de vela?

No, te lo aseguro. Ojalá pueda hacerlo en 2027. No me subiré en un barco, ni haré cualquier cosa en la cual dependa algo de mí, hasta que no vea que realmente puedo aportar y estoy solvente.

¿Su buen amigo y también amante del mar Felipe VI le está apretando en este sentido?

Ningún amigo mío me está metiendo caña ni me está diciendo: date prisa. Al contrario, todos me dicen que me tome mi tiempo.

Felipe VI ha confesado que “en las personas busco su generosidad, sencillez y lealtad”. ¿Tres cualidades en los que se reconoce usted?

Tres valores que yo también busco y me atrevo a decir que también he encontrado en su majestad.

Hablando de reyes, ¿Juan Carlos I debe regresar de su exilio?

Es un tema complicado. Mi respuesta no está condicionada por mi cercanía hacia el rey Felipe pero creo que el rey Juan Carlos debería terminar de pasar sus días y su vida, de una manera u otra, en España. Creo que fue un rey importante en la democracia de este país.

¿Es usted creyente?

No al cien por cien. No creo en dioses, o como cada uno lo llame, pero sí creo en las energías de la gente, en esa mochila que llevamos detrás.

Se lo pregunto porque dicen que usted está vivo gracias a un milagro.

Se puede clasificar de milagro pero es verdad que el personal sanitario, tanto de Son Espases como de San Juan de Dios, ha tenido mucho que ver en ese milagro. También me han salvado el amor y el cariño de la gente, y de la familia.

Se olvida de Bruce.

También me ha salvado Springsteen (risas). Él siempre está conmigo, siempre me ayuda. Sus canciones son una religión. Todos sus fans lo sentimos así.