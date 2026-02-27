El Festival Pianino de Valldemossa arranca este domingo coincidiendo con la fecha del nacimiento de Chopin

La polaca Aleksandra Swigut, pianista, graduada y profesora de la Universidad Musical Fryderyk Chopin de Varsovia, segunda premiada y galardonada con numerosos premios especiales del prestigioso Concurso Internacional Edward Grieg de Bergen (2022), inaugura este domingo el Festival Pianino de Valldemossa 2026. En su XVII edición, este encuentro musical constará de nueve recitales de piano, con las obras de Chopin como protagonistas de la gran mayoría del repertorio de los músicos invitados.

Este primer concierto se celebra el 1 de marzo para conmemorar la fecha del nacimiento de Chopin (1 de marzo de 1810, Zelazowa Wola; París, 17 de octubre de 1849). Aleksandra Swigut interpretará obras del compositor en el piano Pleyel de cola, fabricado en París en 1851. Todos los conciertos serán en el Museo Chopin y George Sand de la Cartoixa de Valldemossa. Este primer recital dará comienzo a las 18.00 horas. Las entradas se pueden reservar en el email: info@pianino.es.

Una pianista con proyección internacional

Aleksandra Swigut ha ganado a lo largo de su carrera numerosos premios internacionales. Además del ya citado de Bergen, destacan sus hitos en Ettlingen, Enschede y Nueva Orleans, así como en el Concurso Polaco Chopin de Varsovia. También ha participado en festivales como Nohant, París, el Festival Chopin de Ginebra, Cremona Musica, el Festival Eufonie de Europa Central y Oriental, así como en el Festival de Pascua de Beethoven y Chopin y su Europa.

Como solista ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Bergen, la Orquesta del Siglo XVIII, la Orquesta Sinfónica de Helsingborg, la Sinfonia Varsovia, la Orquesta Aukso, la Sinfonietta Cracovia, la Orquesta Histórica {oh!}, la Orquesta Sinfónica de Liepāja, la Orquesta Filarmónica del Báltico, la Orquesta Sinfónica de los Países Bajos y muchas más.

En su producción cuenta con tres discos, con música de Chopin y composiciones propias, en el instrumento histórico Erard 1858 editado por el Instituto Fryderyk Chopin; Retratos de la naturaleza con el maestro Michał Klauza y la Orquesta de la Academia Beethoven; y con composiciones para piano y orquesta de Witold Maliszewski con Przemysław Neumann y la Orquesta Filarmónica de Opole.