El Palau Episcopal de Mallorca se abrirá al público con visitas guiadas

El Palau Episcopal, la residencia de los obispos de Mallorca desde el siglo XIII, se abrirá al público con visitas guiadas que darán a conocer este edificio, que actualmente es también la sede del Archivo diocesano y del Museu d’Art Sacre. La Diócesis ha hecho este anuncio durante la presentación del primer libro sobre la historia y el arte que atesora este inmueble, situado junto a la Seu y que tiempo atrás aglutinó toda la administración de la curia de la isla, una biblioteca e incluso una prisión, además de acoger a Antoni Gaudí cuando trabajaba en la Catedral.

El Palau Episcopal. / Museu d'Art Sacre de Mallorca

La intención del Obispado de Mallorca es organizar visitas concertadas por el Palacio Episcopal, por sus espacios más representativos, siguiendo el modelo aplicado al Convent Concepcionista de Sineu, que también se puede visitar. Así lo han anunciado el obispo, Sebastià Taltavull, y el vicario de Patrimonio, Francesc Vicens. El edificio, ha comentado el prelado, ya se ha abierto en algunas ocasiones para determinados grupos de visitantes y a partir de ahora se quiere hacer de una manera más organizada, posiblemente los sábados por la mañana para que el propio Taltavull pueda estar presente.

El también conocido como Cal Bisbe es uno de los edificios más importantes del cristianismo en la isla “y mucha gente pide ver la casa”, ha destacado Taltavull durante la presentación del monográfico El Palau Episcopal de Mallorca, que salda “una deuda con la cultura y la sociedad mallorquina”.

Interior del libro. / B.RAMON

El director científico de este extenso libro ilustrado es el doctor en Historia del Arte Marià Carbonell, quien ha trabajado junto a los especialistas Júlia Román, Miquela Sacarès, Antoni Pons Cortès, José Morata, Elvira González, Bartomeu Vallori y Bartomeu Bestard durante cinco años. El resultado, según ha destacado Vicens, coordinador de la publicación, es “la piedra fundacional de la bibliografía del Palau”.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, ha explicado Carbonell, el texto más largo que se había escrito sobre el Palau Episcopal eran “dos párrafos que no llegaban a una página” que publicó el Arxiduc Lluís Salvador a finales del siglo XIX. En su descripción señala el edificio como imponente, por su situación privilegiada, e irregular, desde el punto de vista arquitectónico por las muchas fases constructivas. “Es un edificio de aspecto renacentista-barroco, de época moderna, sobre restos de un palacio gótico del que no se conserva mucho” y con unos cimientos “con pedigrí”, porque se levanta sobre restos romanos, ha resumido el director del monográfico. La publicación servirá ahora para programar actuaciones como la restauración de un artesonado y la reordenación de espacios, ha señalado Vicens.