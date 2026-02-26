El organista Tomeu Seguí, de Mallorca a West Point

Durante esta semana que acaba y desde hace quince días, el clavecinista y organista Tomeu Seguí anda arriba y abajo desde Caimari a Inca para coordinar los elementos que llevarán a buen puerto el Festival de Música Barroca, que este domingo finaliza las actividades con la interpretación que de las Variaciones Goldberg de Bach, que ofrecerá Johannes Skudlik en el Teatre Principal de Inca.

Justo antes de que se iniciara el ciclo barroco, Seguí llegó de Nueva York, la ciudad en la que fue invitado a ofrecer dos conciertos, uno en la Gran Sinagoga o Sinagoga Central de la ciudad y otro en la iglesia de la academia militar de West Point, el importante centro de formación del ejército norteamericano.

El mayor órgano religioso del mundo

El órgano de West Point es considerado como el mayor órgano situado dentro de un espacio religioso del mundo.

Para seguí, tocar allí fue “una experiencia única, ya que el intérprete se sitúa ante un monstruo, una máquina de hacer música formada por centenares de registros, una cantidad de posibilidades sonoras a la que ni se acercan ninguno de los órganos europeos".

"Allí todo es a lo grande, incluso los órganos. Otra cosa es que el sonido sea perfecto, en el órgano de aquella iglesia militar de West Point prima más la cantidad que la calidad del sonido, el órgano está falto de alma”.

Obras de Bach

Para esa actuación, Seguí elaboró un programa en el que esencialmente había obras de Bach: “Me pidieron que tocara las obras con las que me sentía más a gusto y, claro, elegí Bach”.

Dos días de preparación tuvo el organista para familiarizarse con el enorme órgano. “Cada instrumento es de por sí diferente, así que los organistas debemos acostumbrarnos a cada teclado, pues las posibilidades técnicas y sonoras cambian de un órgano a otro, pero el de allí además tenía la dificultad de la inmensidad de los registros. Gracias al organista titular, Craig S. Williams, pude acercarme a ese instrumento”.

De West Point y con prácticamente el mismo programa, Segui ofreció un recital en la Singoga. “El órgano, siendo grande, no tiene las dimensiones del de la iglesia militar. Fue otra cosa, me sentí más cercano a los instrumentos que conocía”.

Preguntado sobre cómo se gestionó la invitación para ir a los Estados Unidos, Seguí indica que fue “a través de la organista y profesora de la Universidad Columbia, Gail Archer. Ella me mandó un mail para ir a tocar a la Sinagoga y poco después recibí otro ya desde la base militar y así pude combinar ambas actuaciones”.