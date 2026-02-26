Lyra's Hëll, las ganadoras del Concurs Pop Rock en 2024, presentará su EP 'Hellbloom' el 1 de abril en Es Gremi
Este trabajo discográfica consta de cinco temas de hard rock sin artificios y riffs elegantes
Lyra’s Hëll, el grupo ganador en 2024 del Concurs Pop Rock que organiza el ayuntamiento de Palma, presentará en directo el próximo 1 de abril, en la Sala Zero de Es Gremi, su esperado EP Hellbloom.
Con este primer EP, que contiene cinco temas, el aguerrido cuarteto irrumpe con una declaración de intenciones claras: hard rock sin artificios, riffs elegantes y una actitud que conecta con la esencia más pura del género.
Lyra’s Hëll, integrado por Cøral Hëll (guitarra y voz principal), Annîe Limbo (guitarra y coros), Drea Infêrno (bajo y coros) y Paola Spårk (batería), personajes creados para este proyecto sonoro que no deja de ganar adeptos, puede presumir de un directo que conjunga electricidad, contundencia y complicidad con el público, un viaje sonoro que reivindica la fuerza del rock en vivo.
La presentación en Es Gremi contará además con la selección musical de Vicente Paya, del programa ‘Ecos del Metal’, y un ‘meet & greet’ para quienes adquieran la entrada especial, reforzando el vínculo entre banda y comunidad. El precio es de 12 euros y el concierto dará comienzo a las 21 horas.
