Júlia Colom: “Mallorca es un paraíso, y seguramente eso sea también nuestra cruz”

Llega a Mallorca para presentar en directo su último disco, Paradís, el 7 de marzo en el Auditori de Manacor.

Sí. Vengo de estrenarlo en el Auditori de Barcelona, Roma y Madrid, y ahora toca Mallorca. Para mí estrenarlo en casa es algo muy ilusionante, como hice en su momento con Miramar, en el Teatre Principal d’Inca. No he estado tocando mucho en Mallorca por determinadas circunstancias, así que tengo muchas ganas de cantar aquí.

¿Cuáles son esas circunstancias?

En Mallorca vamos muy mal de salas de conciertos, especialmente de medio y pequeño formato. Prácticamente no existen. Y para una persona como yo, que tengo la popularidad que tengo y que estoy en el punto en el que estoy, esta falta de infraestructura se nota mucho. Lograr que todo se alinee y encaje, que promotor, artista y público queden contentos, es difícil.

Usted es una de las mallorquinas más elogiadas por la crítica, con importantes premios en su haber, y también es muy querida por los espectadores. ¿Conoce a su público?

Creo que realmente tengo un público muy diverso, a mí me viene a escuchar gente joven y gente mayor. Yo reivindico el catalán, hablo de la turistificación de Mallorca, pero hay gente que creo que me viene a ver y que quizás no tiene el mismo discurso que yo, y que aún así me escucha.

Hay quien dice que cantar en catalán en Mallorca es un ejercicio reivindicativo.

En Mallorca prácticamente solo cantamos en catalán la gente de izquierdas, hay pocos de derechas que canten en catalán. Todos los que apostamos por un proyecto personal propio, profesional, tenemos unos valores muy parecidos, y eso me parece problemático, porque estaría muy bien que la lengua de esta tierra también sirviera a la gente conservadora, que la utilizara la gente de derechas, creo que sería saludable y beneficioso para todos.

Un buen debate para el Dia de les Illes Balears del próximo 1 de marzo.

Yo es que soy muy emocional y quiero mucho a Mallorca... a mí no me mueve nada por dentro esa fiesta.

¿Cómo se imagina la Mallorca del futuro?

Si no ponemos límites y hay un poco de conciencia, el panorama que nos espera a los locales no es demasiado bueno.

A día de hoy, ¿Mallorca tiene más de paraíso o de infierno?

Mallorca es un paraíso, que es una suerte, pero seguramente eso sea también nuestra cruz. Lo infernal son las decisiones políticas que se han ido tomando y posiblemente también las que se seguirán tomando. Mallorca es un paraíso y no tiene la culpa de lo que está pasando.

La cantante y compositora Júlia Colom / MANU MIELNIEZUK

Armar una banda siempre es complicado. ¿Quiénes le acompañarán sobre el escenario en Manacor?

Mis músicos son mi suerte. Con ellos compartes momentos de estrés, de cansancio, viajes, escenario… Son una parte muy importante del proyecto. En Manacor estarán Roger Calduch, que tocará la batería y disparará secuencias; Marina Tomàs a la guitarra española; Martín Leiton a la otra guitarra y al laúd; Yvette, la técnica de luces; y Alex Bass, el técnico de sonido.

Martín Leiton toca el laúd de su abuelo, quien fue el que le marcó a usted el camino de la música.

Sí, literalmente. Mi abuelo no era profesional pero cantaba mucho, vivía la música con mucha naturalidad y la verdad, lo hacía muy bien. Gracias a él descubrí que quería cantar, siendo yo muy pequeñita. Me enseñó el Cant de la Sibil·la y provocó que en cierto modo me haya dedicado a esto.

A una profesión que tiene grandes momentos y otros no tan buenos, al estar en la cuerda floja, en el abismo de la precariedad.

Sí, este oficio es una realidad muy difícil, y España tampoco lo pone fácil. Para la gente que quiere defender un proyecto e involucrarse mucho en algo con cara y ojos, no es sencillo.

El directo se ha convertido para el músico en su única fuente de ingresos.

Cierto, pero en mi caso también puedo participar en bandas sonoras y documentales, que también son muy estimulantes. Ahora estoy haciendo la música para un documental sobre la figura de la religiosa Alberta Giménez que llevará por título ‘Madre’. Una mujer que supo encontrar muy bien el equilibrio al poner encima de la mesa la importancia de la formación en las mujeres, en el eduquémonos y cultivémonos, porque si no lo hacemos nosotras viviremos unas vidas muy tristes, y lo tenía muy claro, y lo reivindicaba en lo que hacía, en su altruismo y en vivir siempre rodeada de mujeres y ser como una líder entre todas ellas para luchar por la educación.

¿Cuál ha sido el último concierto que le ha atravesado como espectadora?

Te diré dos. Uno de Carminho, una cantante de fado que ya era famosa antes de colaborar con Rosalía; y otro de José González, que toca la guitarra y canta. Sus conciertos son perfectos.

¿Qué necesita Júlia Colom al margen de la música?

Primero de todo, sentirme realizada, sentir que estoy cumpliendo con unos objetivos propios que me he marcado. Esto a mí me hace sentir muy bien. Cuando no pasa, me hundo un poco. Y luego me gusta mucho disfrutar de un día como el de hoy, alejada del turismo y cerca de la naturaleza. Eso a mí me hace feliz.

¿Qué buscaba con un disco como Paradís?

Quería hacer un disco donde, a diferencia de Miramar, toda la composición es mía, salvo en una canción. Y luego quería hacer un disco que, si me lo ponía en casa, me encantara. Eso era lo que quería conseguir. Venía de un disco, Miramar, donde la presencia tradicional del folclore estaba muy presente. Cuando haces música tradicional, todo lo que envuelve el disco, como las entrevistas, o lo que sea, se teoriza mucho. Es como que ya lo tradicional tiene ese tono trascendente que invita a una reflexión, un análisis. Y este disco para mí lo he hecho desde lo intuitivo. He pretendido hacer unas letras bastante abiertas para que quien lo escuche pueda tener margen para hacerse su película.