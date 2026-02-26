Juan Echanove: "Cualquier intento de reagrupar a la izquierda que se sitúa a la izquierda del Partido Socialista es necesario"

'Esencia' se presenta como una obra que invita a reflexionar y a cuestionar lo que creemos que son certezas, la manipulación... Algo bastante apropiado para los tiempos que corren.

Pues la verdad que sí. Hay muchísimas cosas que no puedo decir porque tiene que encontrárselas el espectador y tomar decisiones sobre lo que oye y sobre lo que ve en el escenario, ¿no? Pero sí puedo decir que Esencia es un encuentro entre dos amigos que hace muchos años que no se ven, en un restaurante en Quebec, en Canadá, y uno de ellos supuestamente está esperando la llegada de un autor del que se conoce muy poco, pero que es un autor de éxito en Estados Unidos, nunca ha concedido una entrevista, no se conocen fotos de él, no se sabe nada sobre él, salvo una sola obra, que es con la que gana el premio nacional de novela en Estados Unidos. Este autor no llega, pero tampoco sabemos si está en el restaurante porque como nadie lo conoce… en fin, se produce entre ellos una discusión sobre los valores de la realidad, de la manipulación de la historia, de la manipulación de la información, hay muchas cosas que realmente generan entre ellos un choque dialéctico en el que al final el espectador tendrá que tomar sus decisiones, quién es el autor, quién no es, si está, si no está, qué les pasa a estos dos personajes, y sobre todo, si lo que están diciendo es verdad o también es fruto de la imaginación.

Una escena de 'Esencia'. / Javier Naval

¿El público sale tocado de esta función? ¿Se va a casa cuestionándose cosas?

Yo creo que sí, como decías al principio, es una temática que en estos momentos, por las cosas que ocurren en el mundo y que tienen que ver con el relato más que con la historia, que tienen que ver con la violencia verbal, creo que el espectador identifica muchas cosas como temas a reflexionar y yo creo que en todos los casos salen de la sala diciendo qué barbaridad las cosas que nos han podido contar estos dos personajes.

¿Qué es lo que le ha exigido esta obra para que diga que es uno de los textos más complejos con los que ha trabajado?

Bueno, era definitivo el aprendizaje del texto con una literalidad absolutamente total, tal como lo había escrito Ignacio García May. El aprendizaje, para luego hacerlo interior y provocar esa sensación que tiene que llevarse el espectador, de que brota de la mente del propio actor y que no es un texto aprendido, ha sido realmente bastante difícil. Ya superado el hándicap de la memorización, ha sido una experiencia fascinante y muy placentera. Ha habido que darle horas y horas y horas de estudio porque la pieza es compleja, pero creo que lo que hemos conseguido es que precisamente esa autenticidad con la que queremos interpretarla tanto Joaquín [Climent] como yo haga al espectador un camino muchísimo más fácil. Nosotros hemos tenido que transitar por mucha carretera secundaria, pero al final lo que ve el espectador es una autovía que corre a gran velocidad.

Yo no me voy a retirar nunca"

Empezó muy joven, ha actuado, cantado, producido, dirigido... ¿Hay algo que le quede por hacer?

Pues mira, yo empecé a los 17 años y voy a cumplir dentro de un mes 65. Yo me recuerdo con 17 años como una persona que ya trabajaba, que ya ganaba mi sueldo como actor y que tenía ganas sobre todo, porque también la sociedad me lo permitía, de crecer como para poder independizarme de la casa de mis padres, poder vivir por mi cuenta. Y eso es una cosa que me ocurrió bastante pronto. A partir de entonces, justo desde los 17 años, lo cierto es que hasta hoy no he parado nunca, nunca. Pero si tú me preguntas, ¿qué te gustaría hacer o qué te falta dentro de todo esto? Yo te diría que yo no soy una persona que goce con el recuerdo del pasado y tampoco espero nada del futuro más que lo que vaya viniendo. Realmente yo sé que dentro de muy poco tiempo tengo que ir a Palma y tengo que hacer una función y tengo que hacerla de maravilla. Ese para mí es el objetivo. Eso me falta. Es una necesidad como la necesidad automática que tenemos al respirar.

A punto de cumplir los 65, es una edad en que mucha gente ya está deseando jubilarse. ¿Se imagina su vida fuera de la escena?

Yo no me voy a retirar nunca. Yo entraré seguramente dentro de la jubilación a partir de 5 años y saldré de la jubilación cuando un proyecto lo requiera. Pero sí que es verdad que llegado a este punto y esta edad, a mí me hace reflexionar sobre si quiero vivir realmente en Madrid o quiero vivir en otro sitio. Es decir, sobre cambios en mi vida, afrontando seguramente la interpretación mucho más placentera, mucho menos caótica. No quiero decir que haya sido caótico hasta ahora, pero ha habido muchos momentos en mi vida en donde he estado haciendo dos o tres cosas a la vez. Y lo hacía porque me apetecía y porque me gustaba y porque en un momento dado así venían las cosas. El teatro, desde hace ya bastante tiempo, es el eje principal de mi trabajo y a partir de ahí si puedo simultanearlo con interpretar en cine o en televisión, lo hago. Pero el teatro es el que va a mandar mi destino a partir de ahora.

Siempre se ha declarado de izquierdas, ¿le parece que este frente común que propone Rufián es una solución?

No, bueno, a mí me parece que cualquier intento de reagrupar a la izquierda que se sitúa a la izquierda del Partido Socialista es necesario para que luego los números, y sobre todo los votos, no se pierdan. Como has dicho, yo siempre he sido de izquierdas, una cosa que no es como pertenecer a un club, como pertenecer a un partido de fútbol, sino que es parte de tu propia vida. Yo creo que en todo caso lo que tienen que hacer los partidos es agrupar fuerzas, llegar a programas, llegar a acuerdos comunes, y regresar a algo tan fundamental que se ha producido en la democracia española como es el diálogo, y esto es una cosa que se está viendo que es bastante difícil. Yo abogo por el diálogo y mucho menos por soluciones personalistas o por liderazgos ocasionales.

Este sábado son los Goya, ¿tiene alguna favorita?

Noticias relacionadas

En los Goya, generalmente las películas que a mí más me gustan no llegan ni a la final. Pero yo te diré que de todo lo que hay, yo creo que la que puede ganar más goyas seguramente sea Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.