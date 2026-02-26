Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La extracción del barco romano hundido en ses Fontanelles comenzará el 9 de marzo

Representantes de las entidades implicadas en esta operación se han reunido con los vecinos de la zona

Imagen de archivo de dos buzos sobre el pecio de ses Fontanelles.

Montse Terrasa

Palma

El Consell de Mallorca ha informado que la extracción del pecio tardorromano de ses Fontanelles comenzará el lunes 9 de marzo. Representantes de las distintas entidades implicadas en esta operación se han reunido con los vecinos para explicarles el calendario de trabajo y cómo el despliegue técnico afectará a la zona.

La extracción finalmente ya tiene fecha de inicio, aunque desde el departamento de Patrimonio del Consell aclaran que se comenzará por quitar la arena que tapa los restos de la nave.

El barco pertenece al siglo IV y debido a que ya no tiene quilla se tendrá que extraer por piezas. Después, tendrá que pasar un proceso de desalinización y estabilización en unos tanques construidos a propósito en el Castillo de San Carlos.

El de ses Fontanelles está considerado uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental. Fue descubierto por casualidad por un vecino, tras un temporal, en 2019, a unos 65 metros de la costa, a poca profundidad y en un estado de conservación excepcional.

