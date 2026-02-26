La extracción del barco romano hundido en ses Fontanelles comenzará el 9 de marzo
Representantes de las entidades implicadas en esta operación se han reunido con los vecinos de la zona
El Consell de Mallorca ha informado que la extracción del pecio tardorromano de ses Fontanelles comenzará el lunes 9 de marzo. Representantes de las distintas entidades implicadas en esta operación se han reunido con los vecinos para explicarles el calendario de trabajo y cómo el despliegue técnico afectará a la zona.
La extracción finalmente ya tiene fecha de inicio, aunque desde el departamento de Patrimonio del Consell aclaran que se comenzará por quitar la arena que tapa los restos de la nave.
El barco pertenece al siglo IV y debido a que ya no tiene quilla se tendrá que extraer por piezas. Después, tendrá que pasar un proceso de desalinización y estabilización en unos tanques construidos a propósito en el Castillo de San Carlos.
El de ses Fontanelles está considerado uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental. Fue descubierto por casualidad por un vecino, tras un temporal, en 2019, a unos 65 metros de la costa, a poca profundidad y en un estado de conservación excepcional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”