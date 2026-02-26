El CCA Andratx inaugura las exposiciones de los artistas Linnea Jensen y Julius Hofmann

El CCA Andratx inaugura este viernes las exposiciones de los artistas Linnea Jensen y Julius Hofmann bajo el título A wave so strong y The burning bush, respectivamente.

La creadora danesa expone por primera vez en España y en el centro artístico mostrará sus imágenes figurativas y autobiográficas, que "poseen un tono poético y una sensación de asombro melancólico, entrelazados con reflexiones más filosóficas y universales sobre la vida, la muerte, la soledad, el anhelo, la intemporalidad y la transitoriedad", según explican desde el CCA.

Giran principalmente en torno a la experiencia femenina y en ellas "se percibe una crítica subyacente a aquello que nos ha conducido al tiempo y al mundo en el que vivimos hoy".

Detallan que "la naturaleza siempre ha desempeñado un papel importante en sus motivos, pero recientemente los objetos cotidianos dispuestos en composiciones cercanas al bodegón han comenzado a fundirse con el paisaje, alterando la percepción de lo que es interior y lo que es exterior en la imagen. Esto funciona como una exploración de cómo nuestros mundos internos y externos están entrelazados y en constante transformación".

El cuadro 'A boy dreaming', de Linnea Jensen / .

Hofmann

Por su parte, el trabajo de Julius Hofmann bajo el título The burning bush "se asemeja a la zarza (ardiente) de Hegel: se consume a sí mismo en su propio fracaso dialéctico y, sin embargo, permanece intacto a través de la práctica de la creación", según el autor.

Argumenta que "pedir un resultado es hurgar en las cenizas ignorando la llama eterna. Está hecho para ser ilógico. Porque la vida también lo es. Porque el arte no tiene que explicar lo que hace, simplemente arde. Como una relación que duele y, aun así, no termina. Como un artista que continúa, incluso cuando todo habla en su contra".