La canción que carga contra Airbnb y la turistificación en Mallorca
El grupo mallorquín The Deaf Buffalos publica ‘Déu beneeixi l’Airbnb’, tema incluido en su segundo disco, que lleva por título ‘País’
The Deaf Buffalos, el grupo que ondea en Mallorca la bandera de la música americana, publica Déu beneeixi l’Airbnb, una de sus canciones más directas e incómodas. Este single, que se lanza acompañado de un videoclip, disponible en todas las plafatormas digitales, pone el foco en la turistificación, el acceso imposible a la vivienda y la sensación de desarraigo que padece buena parte de la sociedad mallorquina.
La letra de Déu beneeixi l’Airbnb retrata un país en el que ‘fer calaix’ se ha convertido en un dogma y donde vivir es cada vez más un privilegio. El título, provocador y aparentemente festivo, funciona como un espejo incómodo de un modelo económico que expulsa a sus propios habitantes mientras da las gracias a los visitantes.
The Deaf Buffalos se dieron a conocer en 2024 con Red Dirt, disco publicado con Blau, al igual que País, su segundo trabajo, que se presentará en directo el próximo 14 de marzo en la Esglèsia Vella de Calonge y que consta de ocho canciones grabados con Jordi Álvarez en Sa Grava Estudi.
La propuesta de este grupo liderado por Pere Joan Cabot y Gaspar Noguera bebe del country y el folk más crudo, en sintonía con el sonido de bandas como Cross Canadian Ragweed, Turnpike Troubadours o Reckless Kelly.
