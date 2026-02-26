Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Tejero23F BalearesViolación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin

La canción que carga contra Airbnb y la turistificación en Mallorca

El grupo mallorquín The Deaf Buffalos publica ‘Déu beneeixi l’Airbnb’, tema incluido en su segundo disco, que lleva por título ‘País’

The Deaf Buffalos, trío que bebe del folk y el country americanos

The Deaf Buffalos, trío que bebe del folk y el country americanos

Gabi Rodas

Palma

The Deaf Buffalos, el grupo que ondea en Mallorca la bandera de la música americana, publica Déu beneeixi l’Airbnb, una de sus canciones más directas e incómodas. Este single, que se lanza acompañado de un videoclip, disponible en todas las plafatormas digitales, pone el foco en la turistificación, el acceso imposible a la vivienda y la sensación de desarraigo que padece buena parte de la sociedad mallorquina.

La letra de Déu beneeixi l’Airbnb retrata un país en el que ‘fer calaix’ se ha convertido en un dogma y donde vivir es cada vez más un privilegio. El título, provocador y aparentemente festivo, funciona como un espejo incómodo de un modelo económico que expulsa a sus propios habitantes mientras da las gracias a los visitantes.

The Deaf Buffalos se dieron a conocer en 2024 con Red Dirt, disco publicado con Blau, al igual que País, su segundo trabajo, que se presentará en directo el próximo 14 de marzo en la Esglèsia Vella de Calonge y que consta de ocho canciones grabados con Jordi Álvarez en Sa Grava Estudi.

Noticias relacionadas

La propuesta de este grupo liderado por Pere Joan Cabot y Gaspar Noguera bebe del country y el folk más crudo, en sintonía con el sonido de bandas como Cross Canadian Ragweed, Turnpike Troubadours o Reckless Kelly.

TEMAS

  • Airbnb
  • Cultura
  • Mallorca
  • Vivienda
  • Música
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
  2. Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
  3. Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
  4. El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
  5. La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
  6. Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
  7. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  8. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”

El Hotel Bon Repòs de Santa Ponça dona su mobiliario antes de una reforma: consulte aquí horarios de recogida

El Hotel Bon Repòs de Santa Ponça dona su mobiliario antes de una reforma: consulte aquí horarios de recogida

Javier Bonet advierte a ocupantes de la antigua cárcel de Palma: "Corren el riesgo de morir en un incendio"

Javier Bonet advierte a ocupantes de la antigua cárcel de Palma: "Corren el riesgo de morir en un incendio"

Gabriel Escarrer: "No es nuestra intención ningún tipo de retirada de Cuba, nos sentimos muy cómodos"

Gabriel Escarrer: "No es nuestra intención ningún tipo de retirada de Cuba, nos sentimos muy cómodos"

Mandarin Oriental Punta Negra lanza una nueva fase online de su proceso de selección en Mallorca

La extracción del barco romano hundido en ses Fontanelles comenzará el 9 de marzo

La extracción del barco romano hundido en ses Fontanelles comenzará el 9 de marzo

La fisura

La fisura

El organista Tomeu Seguí, de Mallorca a West Point

El organista Tomeu Seguí, de Mallorca a West Point

La Lonja Marina Chárter gana el concurso para gestionar los amarres de alquiler del Paseo Marítimo de Palma

La Lonja Marina Chárter gana el concurso para gestionar los amarres de alquiler del Paseo Marítimo de Palma
Tracking Pixel Contents