Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Entrenador RCD MallorcaDesahucio Cárcel PalmaFinca March Bloquea Camino PúblicoViolación Hija AutistaLimpiadora Roba 78000 Euros
instagramlinkedin

Artes escénicas

‘L’arquitecte’, ‘Desbarats’ y ‘Laura’ compiten como mejor obra en los premios de los teatros públicos

Una escena de la obra 'Chocolate', con varias nominaciones

Una escena de la obra 'Chocolate', con varias nominaciones / Ana B. Muñoz

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Las obras L’arquitecte, Desbarats y Laura compiten en la categoría de mejor espectáculo en los premios que cada año otorga la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (Atapib), que serán entregados el 22 de mayo.

En esta 20 edición están nominados a la mejor dirección Neus Nadal por la obra Kiken y Rafel Duran por dos creaciones, Chocolate y Desbarats.

En cuanto a la mejor dramaturgia, Rafa Gallego defenderá la pieza Chocolate frente a las propuestas de Marta Barceló, la creadora de la obra La calidesa, y Josep Ramon Cerdà, autor de L’arquitecte.

Mejores intérpretes

En cuanto a las categorías de mejores intérpretes, dos actores hacen doblete como candidatos a mejor intérprete masculino: Rodo Gener y Salvador Oliva por Cyrano, que compartirían con Xavi Núñez, además de Gener en El covard y Oliva en El malalt imaginari.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, las actrices seleccionadas para optar al galardón a la mejor intérprete femenina son Laura Pons por Laura, Lulu Cormican por Kiken y Carme González por la obra Els darrers dies.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • artes escénicas
  • TEATRO
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents