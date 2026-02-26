Artes escénicas
‘L’arquitecte’, ‘Desbarats’ y ‘Laura’ compiten como mejor obra en los premios de los teatros públicos
Las obras L’arquitecte, Desbarats y Laura compiten en la categoría de mejor espectáculo en los premios que cada año otorga la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (Atapib), que serán entregados el 22 de mayo.
En esta 20 edición están nominados a la mejor dirección Neus Nadal por la obra Kiken y Rafel Duran por dos creaciones, Chocolate y Desbarats.
En cuanto a la mejor dramaturgia, Rafa Gallego defenderá la pieza Chocolate frente a las propuestas de Marta Barceló, la creadora de la obra La calidesa, y Josep Ramon Cerdà, autor de L’arquitecte.
Mejores intérpretes
En cuanto a las categorías de mejores intérpretes, dos actores hacen doblete como candidatos a mejor intérprete masculino: Rodo Gener y Salvador Oliva por Cyrano, que compartirían con Xavi Núñez, además de Gener en El covard y Oliva en El malalt imaginari.
Por su parte, las actrices seleccionadas para optar al galardón a la mejor intérprete femenina son Laura Pons por Laura, Lulu Cormican por Kiken y Carme González por la obra Els darrers dies.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”