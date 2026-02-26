‘L’arquitecte’, ‘Desbarats’ y ‘Laura’ compiten como mejor obra en los premios de los teatros públicos

Las obras L’arquitecte, Desbarats y Laura compiten en la categoría de mejor espectáculo en los premios que cada año otorga la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (Atapib), que serán entregados el 22 de mayo.

En esta 20 edición están nominados a la mejor dirección Neus Nadal por la obra Kiken y Rafel Duran por dos creaciones, Chocolate y Desbarats.

En cuanto a la mejor dramaturgia, Rafa Gallego defenderá la pieza Chocolate frente a las propuestas de Marta Barceló, la creadora de la obra La calidesa, y Josep Ramon Cerdà, autor de L’arquitecte.

Mejores intérpretes

En cuanto a las categorías de mejores intérpretes, dos actores hacen doblete como candidatos a mejor intérprete masculino: Rodo Gener y Salvador Oliva por Cyrano, que compartirían con Xavi Núñez, además de Gener en El covard y Oliva en El malalt imaginari.

Por su parte, las actrices seleccionadas para optar al galardón a la mejor intérprete femenina son Laura Pons por Laura, Lulu Cormican por Kiken y Carme González por la obra Els darrers dies.