Pablo López agota las entradas en Mallorca y anuncia nuevo concierto

El músico cuelga el cartel de 'sold out' para la actuación del 2 de mayo y amplía la venta para el 3 de mayo en Trui Teatre

Pablo López en un concierto anterior en el Trui Teatre

Pablo López en un concierto anterior en el Trui Teatre / Manu Mielniezuk

Redacción Cultura

Palma

El Trui Teatre volverá a llenarse para recibir a Pablo López. Tras agotar las entradas para el 2 de mayo, el cantante anuncia una nueva actuación el domingo 3 de mayo en Palma. Con este lleno, el artista suma ya trece conciertos agotados dentro de su actual gira.

El músico de Fuengirola ha vuelto a demostrar su enorme poder de convocatoria, en esta ocasión con la gira El Niño del Espacio en Concierto, que promete ser uno de los grandes directos del 2026.

Tras el sold out registrado, el artista anuncia una nueva fecha en Palma el domingo 3 de mayo, ofreciendo una segunda oportunidad a su público mallorquín.

Espectáculo íntimo

Sobre el escenario, el artista malagueño despliega un espectáculo íntimo y poderoso a partes iguales: piano, voz y una conexión directa con el público que convierte cada noche en una experiencia irrepetible, tal como avanzan.

Su repertorio recorre los grandes éxitos de su carrera junto a sus composiciones más recientes, "en un viaje emocional que confirma por qué es uno de los artistas más sólidos y respetados del panorama musical español", añaden.

