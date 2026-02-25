El nuevo museo de Can Alcover resalta el legado del autor de ‘La Balanguera’

La casa museo de Joan Alcover, más conocida como Can Alcover, ha sido renovada de forma integral para resaltar y hacer didáctico el gran legado del autor del himno de Mallorca, La Balanguera, entre otros muchos hitos.

El centenario de su muerte, que se conmemoró este miércoles, sirvió para reinaugurar el centro expositivo bajo el título de Joan Alcover, el poeta cavaller, una iniciativa impulsada por la Obra Cultural Balear y el Consell a través de la Fundació Mallorca Literària, ya que a partir de ahora el hogar del escritor mallorquín formará parte de la red de casas museo de autores de la isla.

De este modo, se reforzará la difusión de su figura y la oferta educativa para que más escolares puedan conocer "no solo a un gran poeta, sino a un hombre que hizo de la lengua catalana el vehículo de su plenitud creativa", tal como afirmó el presidente de la OCB, Antoni Llabrés.

Recordó que en Can Alcover "encontró el camino de expresión que lo colocó en las cotas más altas de nuestras letras porque aquí, en la calle San Alonso 24, escribió toda o casi toda su obra literaria".

La directora de la Fundació Mallorca Literària explica los hitos en la biografía del poeta / OCB

Recorrido renovado

El público se acercará a él con "un recorrido renovado, un diseño más actual y una lectura más centrada en los aspectos literarios de la producción de Alcover", según añadió.

El relato expositivo mantiene la esencia de los espacios originales, como el despacho o la sala en la que celebraba tertulias, y pone además de relieve las primeras ediciones de sus obras, premios y otros reconocimientos, y todo tipo de material que permite ahondar en su dimensión literaria.

En este lugar se gestó "un momento clave de la historia literaria y cultural de nuestro país", afirmó Llabrés, por lo que es una casa que "simboliza el compromiso con la lengua y con la continuidad de una tradición que nunca se ha interrumpido".

Durante la conmemoración de su fallecimiento y presentación de la casa museo estuvieron presentes además la consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y la directora de la Fundació, Carme Castells.

Esta entidad y la Obra Cultural Balear han firmado un convenio para que los profesionales de esta institución pública promuevan la difusión y reivindicación del poeta debido a que ya lo hacen "de forma excelente y rigurosa" con el resto de casas museo de Mallorca, que gestionan directamente.

De todos modos, Can Alcover es propiedad de la OCB «como legado de Pau Alcover de Haro, hijo del poeta y uno de los fundadores de la Obra Cultural Balear en 1962», que en 2008 abrió dicho espacio.

Antoni Llabrés destacó que «la literatura catalana en Mallorca forma parte de nuestro patrimonio colectivo y necesita lugares vivos, pedagógicos y abiertos a la ciudadanía», tal como hará Can Alcover.