El mallorquín Lluís Cabot, galardonado en los Premis Enderrock de la Música Catalana 2026

El cantante y guitarrista mallorquín Lluís Cabot recogerá el Premi Joan Trayter que concede Enderrock a mejor productor musical del año. Lo hará en la 28 edición de los Premis de la Música Catalana 2026 que se entregarán en una doble gala el 25 y 26 de marzo en el Auditori de Girona.

Este galardón, que toma el nombre de un genio del sonido que trabajó con grandes artistas nacionales e internacionales, Joan Trayter Malirach (1971-2002), reconoce el trabajo de un músico y productor, Lluís Cabot, que después de su etapa al frente del grupo Da Souza se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la producción de artistas del pop actual. Los últimos años ha estado detrás de los trabajos más relevantes de la escena contemporánea, aportando una mirada personal y refinada a nombres como los de Maria Jaume, Fades, Julieta & Mushka, Triquell o Quineta.

Los más nominados

El pasado martes Enderrock dio a conocer los artistas más nominados según la votación popular, un ranking muy repartido que está encabezado por el grupo Ginestà, con tres candidaturas. Le siguen Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses y The Tyets, con dos nominaciones cada uno.

Por lo que se refiere a los premios especiales, apartado en el que figura el mallorquín Lluís Cabot, el músico y folclorista Artur Blasco recibirá el Premi d’Honor, por su trabajo imprescindible en la recuperación del acordeón diatónico en los Pirineos y en la preservación del cancionero de tradición oral de las comarcas de montaña.

Noticias relacionadas

La cantante Sílvia Pérez Cruz también será distinguida, con el Premi a la Trajectòria mientras que el Premi d’Or será para Sopa de Cabra. El nuevo Premi Enderrock Llengua i Música, una de las novedades de esta edición, irá a manos del DJ Òscar Dalmau.