Conciertos
Gente de Zona anuncia su primera gira en España con once fechas
La gira alternará eventos en solitario y apariciones en festivales
EFE
El dúo cubano Gente de Zona comenzará el próximo 25 de junio en Madrid su primera gira por España, en la que por el momento tienen previsto recorrer los escenarios de once ciudades diferentes hasta el 15 de agosto, aunque anunciarán nuevas fechas próximamente.
"A las primeras fechas confirmadas del Tour España 2026 de Gente de Zona pronto se sumarán nuevas citas en las que sus seguidores podrán disfrutar en directo de Alexander Delgado y Randy Malcom", informó este miércoles en un comunicado la agencia de comunicación del popular dúo.
De momento, la gira alternará eventos en solitario y apariciones en festivales. La primera actuación tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid el 25 de junio, y la última anunciada hasta el momento será durante el 'Doñana Music Experience' de Matalascañas (Huelva).
Entre medias, los protagonistas de éxitos como 'Bailando', 'La Gozadera' o 'Traidora' llevarán el sabor de Cuba a Murcia, Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera y Marbella.
Es la primera gira de Gente de Zona por España, un grupo que cuenta con seis premios Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, entre otros galardones.
Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro, entre otros, son algunos de los artistas con los que ha colaborado el dúo cubano.
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate