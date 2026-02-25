El Dones Fest se celebrará el 8M en Es Gremi con cinco actuaciones y un karaoke

La música será la protagonista del Dones Fest el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, ya que el festival contará con cinco actuaciones en directo y un karaoke.

Sin embargo, Es Gremi también acogerá desde las 11,30 horas talleres, charlas y diferentes acciones con el objetivo de «visibilizar la figura de la mujer en la música y poner en valor su labor intrínseca dentro del sector».

Los conciertos que se celebrarán corren a cargo de la finalista del Palma Pop Rock Lucía Servera y los grupos Live Through Hole, Anís, Bella Bartok y La Bohême Mayurka, aunque también será protagonista la autora del pódcast Mamarracha, Virginia Moll.

Karaoke

Además, como novedad de la cuarta edición, el colectivo Dones Fest ha organizado un karaoke con el fin de que cualquier amante de la música pueda demostrar sus dotes interpretativas.

La jornada tiene entre sus objetivos «conectar a personas de todas las edades con la realidad de las dificultades que aún persisten en la música en particular y en la sociedad en general, y generar un espacio de encuentro, reflexión y celebración».

Entradas

Las entradas del Dones Fest cuestan ocho euros la anticipada, diez en taquilla y gratuita para menores de 14 años, y todos los beneficios obtenidos esta edición se destinarán a Cromosomos X, una asociación que «trabaja por la igualdad y los derechos en salud menstrual, sexual y reproductiva desde un enfoque interseccional, comunitario y de derechos humanos», según destacan.