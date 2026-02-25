Art Cologne Palma pone a la venta sus entradas

La feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma ha abierto este miércoles la venta anticipada de entradas en la página web del evento, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril en el Palau de Congressos de Palma.

La feria nace como extensión de la reconocida Art Cologne y llega a Mallorca con vocación paneuropea e internacional. Según una nota de prensa, "la convocatoria ya ha despertado un notable interés entre coleccionistas de distintos países europeos y de Estados Unidos".

Celebrada fuera de la temporada turística alta, la cita "busca propiciar un entorno profesional y reposado que favorezca el diálogo entre galerías, artistas, coleccionistas y público", añaden.

En total, participarán 89 galerías procedentes de alrededor de 20 países, combinando propuestas consolidadas en el panorama internacional con programas jóvenes y experimentales.

Galerías mallorquinas

La presencia de galerías mallorquinas ocupará un lugar destacado dentro del proyecto. En este sentido, Daniel Hug, director artístico de Art Cologne Palma, subraya: "Una feria de arte debe reflejar siempre el lugar donde se celebra. Mallorca y Balears, también a través de la colaboración con la asociación de galerías Art Palma Contemporani, no son un simple escenario, sino un referente cultural activo en la feria».

El recorrido expositivo se estructurará en diferentes sectores adaptados a la arquitectura del Palau de Congressos. El sector Gran Saló acogerá presentaciones de mayor formato, mientras que Parkour estará dedicado a propuestas más compactas y experimentales, favoreciendo nuevos enfoques curatoriales.

Esta organización permitirá mostrar una amplia diversidad de lenguajes artísticos, desde posiciones contemporáneas hasta referentes de la modernidad y prácticas actuales de carácter más radical.

La feria reunirá obras de artistas emergentes y de figuras consolidadas del panorama internacional, reflejando la pluralidad de miradas y discursos que caracterizan hoy la escena del arte moderno y contemporáneo.

Art Cologne Palma se dirige a un público amplio, tanto especializado como general, y abrirá sus puertas a todos los visitantes interesados en el arte contemporáneo.