Estreno de la gira
Leire Martínez: "No volveré a contestar preguntas sobre La Oreja de Van Gogh"
La cantante se reivindica en el inicio de la gira de su primer disco en solitario
Daniel Monserrat
Leire Martínez, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, acaba de publicar su nuevo trabajo, ‘Historias de aquella niña’, y este sábado, además, inició la gira de presentación del mismo en la sala La Riviera de Madrid, que se llenó para la ocasión.
La cantante navarra estuvo toda la semana de promoción en los medios y no ha quedado muy contenta con el resultado de algunas entrevistas, lo que le ha llevado a hacer una afirmación categórica al inicio de la actuación: “Hoy, aquí y ahora, pongo a dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh”, aseguró ante un público que la ovacionó.
Leire Martínez no estaba de acuerdo con uno de los titulares de una de las entrevistas en la que precisamente se hacía referencia a La Oreja de Van Gogh y sus canciones, algunas de ellas, ha incorporado a su gira.
- Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
- Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’
- Incidente en directo en IB3: un supuesto 'therian' irrumpe con insultos de 'Perro Sánchez, hijo de puta' y gestos obscenos
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate