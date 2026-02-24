Es Jardí Mallorca 2026 anuncia a Bacilos, Coti, Nil Moliner, R01, Sidecars y Miss Caffeina
Actuarán con un nuevo formato de doble cita musical y se suman a los ya confirmados Camela, Iván Ferreiro, Juan Magán, Delaossa y Marta Santos
Es Jardí ha confirmado a más artistas que se suman al cartel de conciertos de este verano en el Recinto Mallorca Live con un formato de dobles citas musicales: Bacilos y Coti (15 julio), Nil Moliner y R01 (30 julio) y Sidecars y Miss Caffeina (6 agosto). Estos nombres se suman a los ya anunciados Camela (16 julio), Iván Ferreiro (24 julio), Juan Magán (7 agosto), Delaossa (14 agosto) y Marta Santos (21 agosto).
Los organizadores de los conciertos han informado que las entradas de pista, VIP, Terraza, Premium y de gradas están a la venta desde 28 euros en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial Entradas.com.
Con estas incorporaciones al cartel de Es Jardí, la noche del 15 de julio estará dedicada a la música latina con la banda Bacilos, ganadora de un Grammy y tres Latin Grammy, que fusiona y Coti, autor de éxitos Nada fue un error, Antes que ver el sol o Color esperanza, además de Disco de Oro, Platino y Doble Platino en España, Argentina, México y Colombia y poseedor de dos Premios Grammy, Premio Ondas en España y Premio Gardel en Argentina.
El 30 de julio sonará la música pop con Nil Moliner y R01. El compositor y cantante catalán presentará al público mallorquín su nueva etapa artística, NEXO, centrada en la conexión emocional con su público y de la que ha adelantado los temas NEXO 04: Tu Cuerpo en Braille y NEXO 01: Me Acuerdo de Ti.
R01 es el proyecto de Roi Méndez, artista que ha colaborado con otros músicos y que en este 2026 presentará nuevo trabajo, al que pertenecen los sencillos Perfecto desastre, Cómo te va? y Dime si vas a venir.
El 6 de agosto actuarán las bandas Sidecars y Miss Caffeina, formaciones con carreras consolidadas y que han sabido evolucionar con cada disco publicado. Sidecars llega con su séptimo álbum, Everest, y en plena madurez musical tras casi dos décadas en los escenarios. Por su parte, Miss Caffeina es representante del pop alternativo español actual, responsable de Mira cómo vuelo y otros éxitos.
