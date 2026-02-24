La extracción del pecio de ses Fontanelles es inminente y se realizará antes de Pascua. Hace ya semanas que el Consell ha licitado la maquinaria y los equipamientos necesarios para garantizar la seguridad de esa operación y el depósito del barco romano en el castillo de San Carlos de Palma. Mientras las instituciones implicadas ultiman la fecha, un nuevo estudio académico sobre la epigrafía de las ánforas que transportaba esta nave ha permitido saber que parte de la carga era privada y otra parte tenía un trasfondo público, por lo que se trataba de un tipo de comercio marítimo mixto.

Según ha podido saber este diario, el Consell dará a conocer en breve la fecha de la extracción del pecio de ses Fontanelles, que es inminente. Esta es una operación que lleva años gestándose y que está totalmente condicionada por la meteorología y por criterios técnicos. En una reciente entrevista con este diario, la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ya anunció que el barco naufragado se extraería del mar antes de Pascua, festividad para la que queda poco más de un mes, por lo que el barco tendrá que ser extraído durante este mes de marzo.

Imagen del estudio de las incripciones en las ánforas. / © 2025 CSIC

El de ses Fontanelles está considerado uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental, datado en el siglo IV d. C. Fue descubierto por casualidad, tras un temporal, en 2019, a unos 65 metros de la costa, a poca profundidad y en un estado de conservación excepcional. Con los estudios realizados en estos años, los expertos constataron que el barco no conserva la quilla, por lo que el plan inicial de extraerlo entero se descartó y se hará por fragmentos.

Todo lo relacionado con el estudio de este barco y su cargamento está enmarcado en el proyecto Arqueomallornauta, promovido por el Consell de Mallorca en colaboración con la Universitat de Barcelona, la Universidad de Cádiz y la Universitat de les Illes Balears, incluyendo a expertos de diferentes ámbitos. Desde un principio, los investigadores han remarcado la importancia de este pecio, por la época a la que pertenece, por ser el primero que se encuentra en el Mediterráneo con cargamento del sureste hispánico, procedente de Carthago Spartaria (la actual Cartagena); y el estado de conservación de las 320 ánforas, que contenían salsa de pescado fermentada, aceite y vino.

Detalle de una de las ánforas transportadas en el barco. / © 2025 CSIC

Precisamente un estudio exhaustivo de las inscripciones sobre las ánforas recuperadas que contenían salsas de pescado y aceite ha permitido identificar a los comerciantes responsables de parte de la carga, Alunnio y Ausonio, y sus posibles vínculos con la dinastía Flavia, según se destaca en Epigrafía anfórica del pecio tardorromano de Ses Fontanelles (Mallorca), realizado por Piero Berni Millet, Antònia Soler i Nicolau, Darío Bernal-Casasola, Miguel Ángel Cau-Ontiveros, Enrique García Riaza, Jaume Cardell Perelló, Carlos de Juan Fuertes y Sebastià Munar i Llabrés. Otra parte de la carga es “anónima”, con los nombres del comerciante y del producto ausentes, por lo que se deduce que tiene un trasfondo “público”. “Esta combinación, donde parece converger lo público con lo privado en un transporte marítimo, no había podido documentarse hasta ahora con semejante claridad en un pecio romano. Tan solo atendiendo a este detalle, la epigrafía anfórica del pecio de Ses Fontanelles no solo abre nuevas vías de investigación histórica, si no que también plantea interrogantes significativos sobre la economía y el tráfico marítimo de la Cartaginense en este período tardorromano", concluye la investigación.

Entre los proyectos del Consell de Mallorca está mostrar lo hallado en este barco romano en una exposición en La Misericòrdia en los próximos meses.