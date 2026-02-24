Carolina Cerezuela: “En Mallorca lo importante está por delante de lo urgente”

Carolina Cerezuela y su hija Carla Moyá han asumido un primer proyecto profesional conjunto: ser embajadoras de la marca Moda Artesana de Mallorca, que por el momento incluye a 18 artesanos y que se presentará al público el próximo 27 de febrero en el Teatre Principal de Palma con un desfile. “Defender algo tan nuestro, pues la verdad que merecía la pena”, afirma sobre este proyecto la actriz y cantante, casada con el extenista Carlos Moyá y afincada en la isla desde hace años.

Antònia Roca, Carolina Cerezuela, Carla Moyá y Llorenç Galmés. / Bernardo Arzayus

Cerezuela y su hija han participado este martes al mediodía en una rueda de prensa en La Misericòrdia junto al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera de Cultura, Antònia Roca, además de otros cargos institucionales y algunos de los artesanos que mostrarán su trabajo el próximo viernes, mostrando cada uno de ellos seis de sus creaciones. La actriz, que lucía un colgante de oro con una cruz mallorquina, al igual que su hija, ha explicado que se siente identificada con lo que transmite el producto artesanal: “Yo venía de un ritmo de vida como muy vertiginoso, de otro ritmo de trabajo y cuando vengo a Mallorca decido parar, decido dar importancia a las cosas de verdad, decido frenar mi vida, que lo importante siempre esté por delante de lo urgente, poner en valor otra vez el vivir tranquilo, el ir sin prisas, sin correr”. Ha añadido que en un tiempo de globalización de las marcas y de imposición de "cánones de belleza muy estereotipados", este proyecto “recupera la marca personal, recupera el hacer las cosas con el mayor material de lujo que podemos tener en esta vida que es el tiempo”.

Carla Moyá, de 15 años, también ha mostrado su ilusión por esta experiencia: “Me parece muy especial ya que son productos mallorquines. Yo soy de Mallorca y he crecido aquí y me parece una oportunidad muy bonita de poder transmitir a los jóvenes, a mi generación, esos productos artesanales de Mallorca y poder compartirlos además junto a mi madre, ya que nos gustan un montón a las dos y compartimos el mismo estilo”. A su lado, Carolina Cerezuela ha recordado que su hija “está dedicándose a ser una adolescente” y formándose. “Esto lo está haciendo con placer, por supuesto, con muchísimo cariño, la vida le ha brindado esta oportunidad, lo tiene que hacer, también le va a posicionar en saber realmente qué va a querer hacer en un futuro, pero en un futuro, porque hoy en día con 15 o 16 años tiene todas las posibilidades abiertas, está muy centrada en sus estudios además, que ese es el pilar fundamental, y luego la vida dirá”, ha añadido.

Artesanos, impulsores de la marca y las dos embajadoras. / Bernardo Arzayus

Llorenç Galmés ha comentado que las dos embajadoras tienen capacidad de proyectar la nueva marca al exterior y que como tándem representan “la tradición y la contemporaneidad, la experiencia y el futuro”.

Antònia Roca ha avanzado que la presentación de Moda Artesana de Mallorca del próximo viernes en el Teatre Principal será “una experiencia sensorial de luces y texturas”, en el que se dará a conocer el proceso de creación de los artesanos. La nueva marca representa a Artesania Tèxtil Bujosa, Feel Mallorca, Maria Genovard Atelier, Moraduix, Teixits Riera, Teixits Vicens y Vius Esporles, en tejidos y la confección; A. Fuster Joiers, Alicia Forteza Joies, Carlos Tellechea, Damià Mulet Joies y Javier Vallori Pizarro, en joyería y ornamentación; Antic Mallorca, Espai Kamàndalu, Paumes i Brins y Yolitas, especializados en fibras vegetales; Mastrenat, en el trabajo de la piel y el cuero, y Ben Calçat, como referente del calzado artesano.